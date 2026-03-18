Arnar gagnrýndi Guardiola: „Þú þurftir ekki að eyðileggja allt" Sindri Sverrisson skrifar 18. mars 2026 15:18 Pep Guardiola fer ekki lengra með Manchester City í Meistaradeild Evrópu í ár. EPA/ADAM VAUGHAN Arnar Gunnlaugsson hafði ýmislegt að segja um Manchester City-liðið hans Pep Guardiola eftir að það féll úr leik gegn Real Madrid í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Landsliðsþjálfarinn lét móðan mása í Meistaradeildarmörkunum á Sýn Sport í gærkvöld enda lengi verið aðdáandi Guardiola og ekki par hrifinn af breytingum hans á City-liðinu. Brot af umræðunni má sjá hér að neðan. Klippa: Arnar um gjörbreytt lið Guardiola „Ég veit alveg að leikurinn er búinn að breytast allverulega síðustu ár. Orðinn meira „direct". En City var með svo góða formúlu. Það var hægt að „tvíka" hana aðeins til. Þú þurftir ekki að eyðileggja allt. Tölfræðin talar sínu máli um hvað þeir hafa dregist aftur úr miðað við síðustu 2-3 ár," sagði Arnar sem sýndi klippur af „gamla" City-liðinu máli sínu til stuðnings. Hann ber þó enn ómælda virðingu fyrir Guardiola: „Gaurinn náttúrulega breytti fótboltanum og allir þjálfarar í heiminum hafa stolið einhverjum hugmyndum frá honum. En það má alveg gagnrýna hann þegar það á við. Þetta er náttúrulega bara ekki nógu gott hjá liði af sömu stærðargráðu og Manchester City. Mikið af þessum leikjum hafa verið… Það er eins og karlinum leiðist stundum fyrir leiki. Hann breytir bara," sagði Arnar og nefndi dæmi um óvæntar breytingar sem Guardiola hefur gert fyrir mikilvæga leiki. Afraksturinn allan þann tíma sem Guardiola hefur stýrt City, með mögnuðum árangri á Englandi, er aðeins einn Evrópumeistaratitil og síðustu tvö skipti hefur liðið fallið snemma úr keppni. „Þetta er ekki nægilega gott miðað við þann hóp sem hann hefur haft til umráða öll þessi ár. Þessi ákvörðun hjá honum á Bernabeu [í liðsuppstillingu í fyrri leiknum við Real] var skrýtin, svo ólík honum. Alla jafna vill hann hafa stjórn í útileikjunum og setja svo í fluggírinn á heimavelli. Stoltið bar hann svolítið ofurliði. Hann vildi fara á Bernabeu, sem gamall Barcelona-maður, og sýna þeim hvítklæddu í tvo heimana. Að nýja City-útgáfan væri komin til að vera og svo klikkaði það svona stórkostlega," sagði Arnar.