Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði

Tæknimálastjóri Evrópusambandsins segir að X, samfélagsmiðill Elons Musk, verði að grípa strax til aðgerða til að stemma stigu við „hræðilegum“ kynferðislegum myndum af börnum og konum á miðlinum eða sæta afleiðingum annars. Sambandið sektaði X nýlega um milljarða fyrir að brjóta lög um stafræna þjónustu.
Grok, gervigreindarspjallmenni X, hefur nú um nokkurt skeið orðið við beiðnum notenda samfélagsmiðilsins um að framleiða kynferðislegar myndir af börnum og konum gegn vilja þeirra sem birtast á vefsíðunni. Lík kvenna hafa ekki sloppið við slíka meðferð hjá Grok og X-notendum.
Henna Virkkunen, tæknimálastjóri Evrópusambandsins, segir framferði Grok og X „hræðilegt“. X verði að laga forritið hratt. Annars sé sambandið tilbúið að beita X viðurlögum á grundvelli laga um stafræna þjónustu (DSA).
„Við munum ekki hika við að beita DSA af fullum þunga til þess að verja borgara ESB,“ skrifaði Virkkunen í færslu á X.
Bresk fjölmiðlanefnd tilkynnti í gær að hún hefði hafið rannsókn á hvort X hefði brotið lög þar með myndaframleiðslunni. Yfirvöld í bæði Malasíu og Indónesíu lokuðu tímabundið á Grok vegna myndanna um helgina.
Lögin kveða á um að samfélagsmiðlar verði að bregðast við kerfislegum áhættuþáttum eins og dreifingu ólöglegs efnis. Annars geta þeir verið sektaðir um sem nemur sex prósentum af árlegri veltu þeirra á heimsvísu.
Framkvæmdastjórn ESB sektaði X nýlega um 120 milljónir evra fyrir að brjóta ákvæði laganna um gegnsæi.
X hefur ekki svarað neinum fyrirspurnum fjölmiðla um framferði Grok. Musk, sem er enn ríkasti maður í heimi, hefur fullyrt um bresku rannsóknina að þarlend stjórnvöld noti myndbirtingarnar sem átyllu til þess að ritskoða samfélagsmiðilinn.
Myndum af stúlkum niður í allt að níu til ellefu ára aldur hefur verið breytt í kynferðislegum tilgangi með hjálp gervigreindar að sögn framkvæmdastjóra UN Women hér á landi. Tækni á borð við spjallmenni X sé notuð til að grafa undan konum í valdastöðu og veikja lýðræðið.
Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar segir þau viðbrögð X við holskeflu kynferðislegs efnis af börnum á samfélagsmiðlinum að leyfa aðeins áskrifendum að búa það til „móðgandi“. Elon Musk er sagður hafa verið varaður ítrekað við óviðeigandi efni á miðlinum á undanförnum vikum.
Bresk samtök sem berjast gegn barnaníði á netinu segjast hafa fundið kynferðislegar myndir af stúlkum allt niður í ellefu ára gamlar sem virðast hafa verið búnar til af gervigreindarforriti Elons Musk.
Persónuvernd hafa ekki borist tilkynningar um að íslenskar konur eða börn hafi orðið fyrir barðinu á kynferðislegum myndum spjallmennis samfélagsmiðilsins X. Forstjóri stofnunarinnar segir myndirnar skýrt dæmi um misnotkun gervigreindar.