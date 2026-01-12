Bretar ætla að framleiða skotflaugar fyrir Úkraínu Samúel Karl Ólason skrifar 12. janúar 2026 14:07 Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, og John Healey í Kænugarði í síðustu viku. AP/Danylo Antoniuk Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir að Úkraínumenn ætli að auka umfang árása innan landamæra Rússlands. Þannig vilji þeir auka þrýstinginn á Rússland og grafa undan getu Rússa til að halda stríðsrekstrinum áfram. Í ávarpi sem hann birti um helgina sagði Selenskí að Rússar hefðu þegar byrjað að finna fyrir auknum þrýstingi og að aðrar aðgerðir væru í undirbúningi. Vísaði hann til leynilegra aðgerða og árása með langdrægum vopnum í Rússlandi. Ríkisstjórn Bretlands tilkynnti í dag að þar væri búið að hefja ákveðið verkefni um að þróa skammdrægar skotflaugar fyrir Úkraínumenn. Það ætti að gerast á tiltölulega stuttum tíma og á þessum eldflaugum að vera ætlað að bæta varnir Úkraínumanna og gera þeim kleift að gera árásir dýpra í Rússlandi. Óljóst er hvort Selenskí hafi um helgina verið að vísa til þessa verkefnis Breta. Samkvæmt yfirlýsingunni eiga skotflaugarnar að geta borið tvö hundruð kíló af sprengiefnum og hæft skotmörk í rúmlega fimm hundruð kílómetra fjarlægð. Verkefninu er einnig ætlað að bæta hergagnaframleiðslu í Bretlandi. Í yfirlýsingunni vísar John Healey, varnarmálaráðherra Bretlands, til ítrekaðra árása Rússa með eldflaugum og drónum á bæi og borgir Úkraínu. Rússar hafa fjölgað árásum sínum á orkuinnviði Úkraínu, samhliða miklu kuldakasti þar. During my meeting with UK Secretary of State for Defense @JohnHealey_MP, I briefed him on Russia’s overnight strike on our energy infrastructure and people. Moscow is trying to use cold weather as a tool of terror, which is why work on additional air defense capabilities for… pic.twitter.com/6V9GJrBHpX— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2026 Fá ár til að smíða fyrstu flaugarnar Verkefni þetta ber titilinn Nightfall og er vonast til að það muni skjótt skila skotflaugum sem eru nothæfar á nútímavígvelli þar sem mikið er um alls konar truflanir á staðsetningarbúnaði og útvarpssendingum. Hægt á að vera að skjóta eldflaugunum á loft af margs konar farartækjum og skjóta mörgum þeirra á stuttum tíma og hörfa í flýti, áður en andstæðingurinn getur svarað með eigin eldflaugum eða stórskotaliðsárásum. Þrjú teymi verða valin til að þróa eldflaugarnar og á það val að fara fram í mars. Þessi teymi eiga svo að hafa ár til að þróa og framleiða fyrstu þrjár flaugarnar til tilrauna. Þá stendur til að velja það fyrirtæki sem fær stærri samning. Bretar vonast til þess að geta framleitt tíu slíkar skotflaugar á mánuði og að þær muni ekki kosta meira en átta hundruð þúsund pund, stykkið. Það samsvarar um 136 milljónum króna. Reyna að draga úr tekjum Rússa Úkraínumenn hafa einnig unnið að því að þróa eigin vopn til árása í Rússlandi, meðal annars sjálfsprengidróna og stýriflaugar. Undanfarna mánuði hafa þeir gert fjölmargar árásir á olíu- og gasvinnslustöðvar í Rússlandi, auk innviða. Síðustu vikur hafa Úkraínumenn þar að auki gert árásir og borpalla í Kaspíahafi og skip úr rússneska skuggaflotanum svokallaða. Sala á olíu og jarðgasi er langstærsta tekjulind rússneska ríkisins. Sjá einnig: Svona virkar skuggaflotinn Lindsey Graham, öldungadeildarþingmaður Repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum, sagði frá því í síðustu viku að hann hefði fengið Donald Trump, forseta, til að veita frumvarpi um hertar refsiaðgerðir gagnvart Rússum blessun sína. Frumvarpið, sem nýtur stuðnings þingmanna úr báðum flokkum Bandaríkjanna, var samið fyrir mörgum mánuðum síðan en aldrei lagt fyrir þing vegna andstöðu Trumps. Hann sagði að frumvarpið myndi gera Trump kleift að refsa ríkjum sem kaupa enn olíu af Rússlandi og fjármagna þannig stríðsrekstur Rússa. Sala á olíu og jarðgasi er langstærsta tekjulind rússneska ríkisins. Graham vísaði sérstaklega til Kína, Indlands og Brasilíu og sagði að frumvarpið myndi gefa Trump mikið vogarafl gagnvart þeim til að fá ráðamenn þar til að hætta að kaupa olíu af Rússlandi. Þingmaðurinn vonaðist til þess að hægt yrði að leggja frumvarpið fram í þessari viku en blaðamenn sem fjalla sérstaklega um þingið telja það hæpið. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Bretland Hernaður Mest lesið „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Innlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Innlent Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Innlent Danir standi á krossgötum Erlent Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Innlent Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Innlent Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum Innlent Fleiri fréttir Bretar ætla að framleiða skotflaugar fyrir Úkraínu Hefja formlega rannsókn á kynferðislegum fölsunum Musk Stuðningsmenn klerkastjórnarinnar fjölmenna á götum Tehran Hafa lokað yfir hálfri milljón samfélagsmiðlaaðganga Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Trump íhugar íhlutun í Íran Danir standi á krossgötum Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Páfi hefur áhyggjur af tjáningarfrelsi á Vesturlöndum Bandaríkin og Ísrael verði skotmörk verði ráðist að Íran Spítalar yfirfullir af látnum mótmælendum Bandaríkin gerðu loftárásir gegn ISIS í Sýrlandi Óttast innrætingu íslamista í breskum háskólum Hverfi Kúrda í Aleppo í herkví Þeir allra ríkustu búnir með „kolefniskvótann“ Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi Verði að eignast Grænland svo Kína og Rússland geri það ekki Tuga saknað eftir ruslskriðu á Filippseyjum Bresk stjórnvöld segja viðbrögð X „móðgandi“ Ætlar að taka við nóbelnum frá Machado Tóku fimmta olíuskipið: Svona virkar „skuggaflotinn“ Stendur fastur fyrir og fordæmir Trump Flytja áhöfn geimstöðvarinnar heim vegna veikinda Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Takmarka myndaframleiðslu Grok í skugga gagnrýni Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Netsambandslaust meðan mótmælt er í Íran Sjá meira