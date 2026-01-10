Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu

Antoine Semenyo er kominn í gang hjá nýjum vinnuveitendum. Hann skoraði eitt marka Manchester City í 10-1 sigri á Exeter í enska bikarnum er hann þreytti frumraun sína. Hákon Rafn Valdimarsson komst þá áfram og hélt hreinu fyrir Brentford.
Níu leikir voru á dagskrá um miðjan dag í bikarnum og þónokkur úrvalsdeildarlið í eldlínunni. Þar á meðal var Brentford sem vann 2-0 útisigur á B-deildarliði Sheffield Wednesday.
Keane Lewis-Potter skoraði fyrra mark liðsins og Matthias Jensen það síðara úr víti. Hákon Rafn Valdimarsson fékk tækifæri á milli stanganna hjá Brentford og hélt hreinu.
Manchester City fór þá létt með C-deildarlið Exeter. City skoraði sjö mörk í leiknum en Erling Haaland skoraði ekki neitt þeirra. Hann spilaði að vísu aðeins fyrri hálfleikinn. Varnarmaðurinn ungi Max Alleyne skoraði fyrsta markið og Rodri annað. Exeter skoraði svo tvö sjálfsmörk fyrir hlé og staðan 4-0.
Rico Lewis skoraði fimmta markið áður en Antoine Semenyo skoraði sitt fyrsta mark fyrir þá bláklæddu eftir skipti frá Bournemouth í vikunni. Tijjani Reijnders skoraði sjöunda markið, Nico O‘Reilly það áttunda og Ryan McAidoo það níunda.
Exeter náði sárabótamarki á 90. mínútu til að minnka muninn en City svaraði um hæl með tíunda markinu er Rico Lewis skoraði sitt annað mark. Lokatölur 10-1 fyrir City.
Newcastle og Bournemouth eigast við í úrvalsdeildarslag. Sá leikur fór 2-2 og er framlengdur. Fylgjast má með gangi mála hér og þá er hann í beinni á Sýn Sport Viaplay.
Úrvalsdeildarlið Burnley fór þá létt með Millwall á Turf Moor. Öldungurinn Ashley Barnes skoraði tvö og þeir Loum Tchaouna, Jaidon Anthony og Jaydon Banel eitt hver í 5-0 sigri sem skaut Burnley í fjórðu umferðina.
Fulham fór þá áfram eftir 3-1 endurkomusigur á Middlesbrough á Craven Cottage í Lundúnum. Hayden Hackney kom gestunum í Boro yfir í fyrri hálfleik en mörk Harry Wilson, Emile Smith-Rowe og Brassans Kevin eftir hléið veittu Fulham sæti í fjórðu umferð.
Stoke fer áfram eftir 1-0 heimasigur á lærisveinum Franks Lampard í Coventry í B-deildarslag. Lamine Cissé skoraði sigurmarkið undir lok leiks.
B-deildarlið Southampton fór þá áfram með 3-2 útisigri á C-deildarliði Doncaster Rovers og C-deildarlið Burton Albion vann öruggan 4-0 sigur á utandeildarliði Boreham Wood.
Ipswich, sem leikur í B-deildinni eftir fall í fyrravor, vann að lokum 2-1 sigur C-deildarliði Blackpool á Portman Road.