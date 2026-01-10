Dyche æfur eftir tapið Valur Páll Eiríksson skrifar 10. janúar 2026 12:15 Dyche hugsar sig tvisvar um áður en hann veitir ákveðnum leikmönnum tækifæri með liði sínu næst. Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images Sean Dyche, þjálfari Nottingham Forest, var óánægður með tap sinna manna fyrir B-deildarliði Wrexham í ensku bikarkeppninni í fótbolta í gær. Wrexham vann leik gærkvöldsins eftir vítaspyrnukeppni en velska liðið hafði verið með yfirhöndina lengi vel; komst bæði 2-0 og 3-1 yfir í leiknum, sem lauk 3-3 áður en vítakeppnin tók við. Dyche gaf þónokkrum leikmönnum tækifæri til að spila sem hafa verið í minna hlutverki og líkt og sjá mátti á 2-0 stöðunni í hléi gekk þeim illa að grípa þann séns. Dyche gerði þrefalda skiptingu í hálfleik. „Fyrri hálfleikur var óásættanlegur. Leikmennirnir vita það og þeir þurfa að líta í spegil. Þeir sem komu inn á í hálfleik eiga hrós skilið. Þá litum við út eins og úrvalsdeildarlið,“ sagði Dyche sem skipti Callum Hudson-Odoi inn á eftir hléið og sá skoraði tvö mörk til að jafna leikinn 3-3. Dyche sendi þá skýr skilaboð til þeirra minni spámanna sem fengu sénsinn í gær. „Þessir leikmenn banka upp á hjá manni og spyrja: „Hvers vegna fæ ég ekki að spila?“. Svarið við þeirri spurningu liggur fyrir hjá nokkrum eftir kvöldið, ef ekki öllum. Við þurfum að gera breytingar vegna álags. Það er ljóst að þeir munu ekki banka upp á hjá mér á næstunni til að spyrja aftur hvers vegna þeir fái ekki að spila,“ sagði Dyche. Wrexham er í eigu leikaranna Ryan Reynolds og Rob Mac. Félagið hefur þotist upp deildirnar ensku í eigendatíð þeirra, þrjár á síðustu þremur árum, og stefnan sett hærra. Ákveðin varða náðist með sigri gærkvöldsins en Wrexham vann í gær úrvalsdeildarlið í fyrsta sinn frá árinu 1999, þegar liðið sló Middlesbrough út á sama stað í FA-bikarnum. Enski boltinn Nottingham Forest Mest lesið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Enski boltinn Græðir milljón á dag með nýjum samningi Sport Alfreð aðstoðaði Frey á Spáni Fótbolti Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Enski boltinn Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Enski boltinn „Maður fann andrúmsloftið breytast“ Sport Orri sá sigurmark á síðustu sekúndu Fótbolti Týndi gleðinni: „Þetta er mitt heimili“ Körfubolti Ríkjandi meistarar Frakka bíða strákanna okkar Handbolti „Læt þá stundum heyra það að þeir geti ekki unnið án mín“ Sport Fleiri fréttir Dyche æfur eftir tapið Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Manchester United bað Fletcher um að stýra liðinu í bikarnum Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Sjá meira