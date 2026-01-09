Tottenham fær brasilískan bakvörð

Tottenham hefur tryggt sér brasilíska vinstri bakvörðinn Souza og greiðir fyrir hann fimmtán milljónir evra, eða um 2,2 milljarða króna.
Þetta fullyrðir félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano sem segir að þessi 19 ára leikmaður Santos í Brasilíu muni ferðast til Lundúna á sunnudaginn.
🚨⚪️ Souza to Tottenham, here we go! Deal in place for €15m fee as verbal agreement has been reached.Travel scheduled on Sunday after deal agreed with agency Bertolucci Sports and Santos accepting payment terms.Documents to be exchanged this weekend then all sealed. pic.twitter.com/SvEll93Oo6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026
Souza er aðeins 19 ára gamall en hefur spilað 38 leiki fyrir aðallið Santos og á að baki 12 leiki fyrir U17-landslið Brasilíu.
Samkvæmt ESPN hafði Tottenham áður boðið 13 milljónir evra í leikmanninn en því tilboði var hafnað. Þar segir jafnframt að Santos hafi átt 75% fjárhagslegan rétt á leikmanninum sem hafi verið með samning fram til desember 2028.
Tottenham vill bæta við sig vinstri bakverði eftir að hægri bakvörðurinn Djed Spence hefur þurft að leysa stöðuna á meðan að Destiny Udogie hefur verið frá keppni vegna tognunar aftan í læri. Ben Davies sneri þó aftur til keppni í 1-1 jafnteflinu við Sunderland á sunnudaginn.