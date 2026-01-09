Bikarhetjan til KA

Danski knattspyrnumaðurinn Jeppe Pedersen hefur skrifað undir samning við KA og mun spila með liðinu í Bestu deildinni á komandi leiktíð.
Jeppe verður því ekki með Vestra í fyrsta Evrópuævintýri félagsins næsta sumar, eftir að hafa verið hetja liðsins í úrslitaleik Mjólkurbikarsins í ágúst og skorað algjört draumasigurmark gegn Val.
Jeppe lék 26 af 27 leikjum Vestra í Bestu deildinni í fyrra en náði ekki að koma í veg fyrir að liðið félli með naumindum niður í Lengjudeildina.
Þessi 24 ára gamli bróðir Patricks Pedersen, markahæsta manns í sögu efstu deildar hér á landi, kom fyrst til Vestra á miðju sumri 2024. Hann er miðjumaður og uppalinn hjá Álaborg, og lék á sínum tíma 32 leiki fyrir yngri landslið Danmerkur.
Samningur Jeppe við KA gildir til næstu tveggja ára.