„Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Andri Már Eggertsson skrifar 22. ágúst 2025 22:00 Pedersen fagnar markinu. vísir / ernir Vestri vann 0-1 sigur gegn Val í úrslitum Mjólkurbikarsins. Þetta var fyrsti bikarmeistaratitill í sögu félagsins. Jeppe Pedersen skoraði eina mark leiksins og sagði að þetta hafi verið hans flottasta mark á ferlinum. „Þetta var ótrúlegt. Mér er alveg sama hver skoraði markið en þetta var ótrúlegt og við erum allir mjög ánægðir með þetta,“ sagði Jeppe Pedersen í viðtali við Vísi eftir leik. Jeppe Pedersen skoraði eina mark leiksins sem var af dýrari gerðinni þar sem hann negldi boltanum úr kyrrstöðu langt fyrir utan teig. „Þetta var flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum.“ Valsmenn fengu þónokkur færi til að jafna undir lok fyrri hálfleiks en Jeppe var ánægður með hvernig liðið barðist fyrir öllum boltum og náði að lifa af. „Valur er gott lið og þeir fengu færi undir lok fyrri hálfleiks en í seinni hálfleik fannst mér við komast yfir þann hjalla og vörðumst vel sem lið.“ Patrick Pedersen, leikmaður Vals, sleit hásin í síðari hálfleik. Aðspurður út í hvernig það hafi verið fyrir Jeppe að horfa upp á bróður sinn vera borinn af velli sagði Jeppe að það hafi verið afar sorglegt. „Það var ömurlegt og ég sendi honum hlýja strauma. Þetta var mjög leiðinlegt.“ Varnarleikur Vestra var frábær í síðari hálfleik og að mati Jeppe er mikil reynsla í hans liði að verja forskot og hann var ánægður með hvernig liðið varðist sem lið. „Við höfum oft verið í þessari stöðu á þessu tímabili. Við vitum hvað við eigum að gera og kunnum þetta. Auðvitað hefðum við viljað halda betur í boltann en stundum stjórnar þú ekki leiknum.“ Stuðningsmenn Vestra fóru á kostum í stúkunni og Jeppe var hissa á því hversu margir mættu til að styðja Vestra í kvöld. „Ég er pínu hissa á því hversu marga stuðningsmenn við eigum. Þeir voru stórkostlegir og hjálpuðu okkur mikið,“ sagði Jeppe Pedersen og bætti við að þeir séu ekki hættir og ætla að enda í efri hluta deildarinnar. Vestri Mjólkurbikar karla Mest lesið Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Íslenski boltinn Fluga hjálpaði kúlunni ofan í holuna Golf Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Íslenski boltinn Fyrsti homminn í landsliði neyðist til að hætta Fótbolti „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Íslenski boltinn „Eitt mesta ofbeldi í sögu fótboltans“ Fótbolti Fengu milljóna sekt eftir ólætin á Íslandi Fótbolti Langri bið Sveindísar lauk með sætum sigri á meisturunum Fótbolti Hvað er mikilvægast að hafa í huga fyrir Reykjavíkurmaraþonið? Sport Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland Enski boltinn Fleiri fréttir „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Uppgjörið: Breiðablik - Tindastóll 5-0 | Blikar fóru illa með laskaða Stóla Sjáðu mörkin: Borðtennis í Garðabæ og tveggja mánaða bið tók enda á Akureyri „Erum við virkilega í fituprósentum 2025?“ „Spark í rassinn til að gíra okkur upp í þetta“ „Stór og merkilegur viðburður fyrir okkur“ „Vilji, kraftur, ákveðni og hugarfar hjá mínum stelpum“ Arna Eiríksdóttir: „Við töpuðum tveimur stigum í dag“ Uppgjör og vitöl: Stjarnan-FH 2-2 | FH að missa Blikana frá sér Uppgjör: Þór/KA-FHL 4-0 | Norðankonur í stuði á móti botnliðinu Fá góðar fréttir fyrir stærsta leik í sögu félagsins „Af hverju er Tómas Orri ekki að að spila í Breiðabliki?“ Ólafur Kristjáns: Þá vitum við að hún er ekkert að grínast Uppgjörið: Fram - Víkingur 2-5 | Markasúpa er Víkingar komust aftur á sigurbraut Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Valur 0-2 | Valskonur á siglingu Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“ Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Fyrirliði Fylkis sleit krossband í sigrinum langþráða Sjá meira