Íslenski boltinn

„Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“

Andri Már Eggertsson skrifar
Pedersen fagnar markinu.
Pedersen fagnar markinu. vísir / ernir

Vestri vann 0-1 sigur gegn Val í úrslitum Mjólkurbikarsins. Þetta var fyrsti bikarmeistaratitill í sögu félagsins. Jeppe Pedersen skoraði eina mark leiksins og sagði að þetta hafi verið hans flottasta mark á ferlinum.

„Þetta var ótrúlegt. Mér er alveg sama hver skoraði markið en þetta var ótrúlegt og við erum allir mjög ánægðir með þetta,“ sagði Jeppe Pedersen í viðtali við Vísi eftir leik.

Jeppe Pedersen skoraði eina mark leiksins sem var af dýrari gerðinni þar sem hann negldi boltanum úr kyrrstöðu langt fyrir utan teig.

„Þetta var flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum.“

Valsmenn fengu þónokkur færi til að jafna undir lok fyrri hálfleiks en Jeppe var ánægður með hvernig liðið barðist fyrir öllum boltum og náði að lifa af.

„Valur er gott lið og þeir fengu færi undir lok fyrri hálfleiks en í seinni hálfleik fannst mér við komast yfir þann hjalla og vörðumst vel sem lið.“

Patrick Pedersen, leikmaður Vals, sleit hásin í síðari hálfleik. Aðspurður út í hvernig það hafi verið fyrir Jeppe að horfa upp á bróður sinn vera borinn af velli sagði Jeppe að það hafi verið afar sorglegt.

„Það var ömurlegt og ég sendi honum hlýja strauma. Þetta var mjög leiðinlegt.“

Varnarleikur Vestra var frábær í síðari hálfleik og að mati Jeppe er mikil reynsla í hans liði að verja forskot og hann var ánægður með hvernig liðið varðist sem lið.

„Við höfum oft verið í þessari stöðu á þessu tímabili. Við vitum hvað við eigum að gera og kunnum þetta. Auðvitað hefðum við viljað halda betur í boltann en stundum stjórnar þú ekki leiknum.“

Stuðningsmenn Vestra fóru á kostum í stúkunni og Jeppe var hissa á því hversu margir mættu til að styðja Vestra í kvöld.

„Ég er pínu hissa á því hversu marga stuðningsmenn við eigum. Þeir voru stórkostlegir og hjálpuðu okkur mikið,“ sagði Jeppe Pedersen og bætti við að þeir séu ekki hættir og ætla að enda í efri hluta deildarinnar.

Vestri Mjólkurbikar karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið