Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Sindri Sverrisson skrifar 10. janúar 2026 19:30 Emi Buendia skoraði og lagði upp fyrir Aston Villa í dag. Getty/Charlotte Wilson Aston Villa sló Tottenham út í 64-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í fótbolta í kvöld, með 2-1 sigri í Lundúnum. Þar með aukast enn raunir Tottenham-manna en stórkostlegt tímabil Villa heldur áfram. Villa komst í 2-0 í fyrri hálfleiknum og átti hinn argentínski Emiliano Buendia stærstan þátt í því. Hann skoraði fyrra markið, eftir að Villa-menn tættu sig í gegnum vörn heimamanna, og lagði svo boltann meistaralega fyrir Morgan Rogers sem skoraði rétt fyrir hléið. Baulað var á Tottenham í hálfleik og allt benti til þægilegs sigurs Villa, og að Thomas Frank ætti enn styttri líflínu sem stjóri Tottenham að leik loknum. Það var hins vegar allt annað að sjá til heimamanna í seinni hálfleiknum og þeir minnkuðu muninn fljótt í 2-1, þegar Frakkinn Randal Kolo Muani gerði vel í að vinna boltann og sendi á landa sinn Wilson Odebert sem skoraði úr góðu færi. Tottenham tókst hins vegar aldrei að jafna metin og beindust sjónvarpsvélarnar að Thomas Frank í leikslok, vegna þeirrar óvissu sem ríkir um stöðu hans hjá félaginu. Tottenham hefur aðeins unnið einn af síðustu sex deildarleikjum og er í 14. sæti úrvalsdeildarinnar, og nú úr leik í bikarnum en þó í ágætum málum í Meistaradeild Evrópu. Villa er hins vegar aðeins sex stigum frá toppi úrvalsdeildarinnar, í 3. sæti, komið í 32-liða úrslit bikarsins og er eitt efstu liða Evrópudeildarinnar. Enski boltinn Tottenham Hotspur Aston Villa FC