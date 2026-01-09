„Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. janúar 2026 10:03 Þessi harði stuðningsmaður Manchester United mætti á úrslitaleik Evrópudeildarinnar á móti Tottenham. Getty/Alberto Gardin Áhrifamikill stuðningsmannahópur Manchester United er búinn að fá nóg og skipuleggur mótmæli gegn eigendum félagsins, sem hann sakar um að breyta félaginu í sirkus. Manchester United er enn á tímamótum og í knattspyrnustjóraleit en það er eins og félagið rúlli áfram sama vítahringinn. Nýir meðeigendur hafa fengið fínan tíma en stuðningsmönnum United finnst þeir verða að stefna í ranga átt. Hópurinn, sem kallast The 1958, stóð fyrir mótmælum gegn stjórnunarhætti United sem laðuðu að þúsundir manna í mars á síðasta ári, þótt þeir hafi síðan hætt við áform um að endurtaka leikinn fyrir fyrsta heimaleik tímabilsins gegn Arsenal. Man United protest confirmed for Fulham match to demand removal of ownership model#MUFC https://t.co/VHRQ4hIkVs pic.twitter.com/vTyHtKSJD8— Man United News (@ManUtdMEN) January 8, 2026 Óánægja með minnihlutaeigandann Sir Jim Ratcliffe hefur farið vaxandi undanfarnar vikur og ráðning og síðari uppsögn Ruben Amorim hefur leitt til ákalls um mótmæli áður en Rauðu djöflarnir spila við Fulham þann 1. febrúar. Sungu einnig níðsöngva um Joel Glazer Aðdáendur héldu uppi borða gegn Ratcliffe á Turf Moor á miðvikudaginn fyrir 2-2 jafnteflið gegn Burnley, þar sem stuðningsmenn sungu einnig níðsöngva um meðformanninn Joel Glazer. „Eftir að hafa valsað úr einni hörmunginni í aðra virkar Ratcliffe eins og vanhæfur trúður sem er að breyta félaginu í sirkus,“ sagði í yfirlýsingu frá hópnum The 1958 sem breska ríkisútvarpið fjallar um. „Í stað þess að vera bestir í heimi“ „Í stað þess að vera bestir í heimi erum við aðhlátursefni.“ „Þetta hafa verið óvenjulegir og afar áhyggjufullir dagar hjá Manchester United. Inni á vellinum horfum við á meðalmennsku frá meðalliði sem rekur stefnulaust, án auðkennis eða metnaðar. Utan vallar er ringulreiðin enn verri.“ Yfirmenn hjá United halda áfram leit sinni að bráðabirgðastjóra til að taka við af Amorim, þótt heimildarmenn sem þekkja til mála segi að efnislegar viðræður við þá sem taldir eru líklegastir, Ole Gunnar Solskjær og Michael Carrick, hafi enn ekki átt sér stað. Gölluð hugsun? Heimildarmenn nákomnir Ratcliffe verja hann og benda á þær 250 milljónir punda af eigin fé sem hann hefur fjárfest í félaginu, þar á meðal algjöra endurnýjun á Carrington-æfingasvæði United, sem sönnun þess að hann sé einlægur í ósk sinni um að knýja félagið áfram. Aðrir benda hins vegar á ákvörðunina um að halda Erik ten Hag eftir sigurinn í úrslitaleik ensku bikarkeppninnar árið 2024 gegn Manchester City, fjárfesta tvö hundruð milljónir punda í nýjum leikmönnum, reka síðan Hollendinginn eftir aðeins níu leiki á nýju úrvalsdeildartímabili, og gera svo eitthvað svipað með Amorim eftir 15. sætið á síðasta tímabili, sem skýr dæmi um gallaða hugsun. 