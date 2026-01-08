Júlíus Mar seldur til Kristiansund

Júlíus Mar Júlíusson er genginn til liðs við Kristiansund í Noregi eftir eitt tímabil sem leikmaður KR.
Júlíus er uppalinn Fjölnismaður en var seldur til KR fyrir síðasta tímabil ásamt markmanninum Halldóri Snæ Georgssyni.
Júlíus stóð vaktina í miðri vörn KR milli þess sem hann var meiddur en var dottinn út úr liðinu undir lok tímabils og spilaði ekkert í síðustu fjórum leikjum fallbaráttunnar.
Hjá Kristiansund hittir Júlíus andstæðing sinn úr Bestu deildinni síðasta sumar. Kantmaðurinn knái Hrannar Snær Magnússon gekk til liðs við félagið frá Aftureldingu í síðasta mánuði.
Áður hafa Hilmir Rafn Mikaelsson og Brynjólfur Darri Willumsson verið leikmenn liðsins.
Kristiansund hafnaði í þrettánda sæti norsku deildarinnar á síðasta tímabili, þremur stigum frá fallsvæðinu.
Júlíus Mar segir betur frá skiptunum í Sportpakka Sýnar í kvöld.