Maduro, Diddy og Mangione í sama fangelsi

Stuttu eftir að bandarísk herþota með Nicolás Maduro forseta Venesúela og eiginkonu hans Ciliu Flores lenti á flugvelli skammt frá New York-borg voru hjónin flogin með þyrlu í eitt alræmdasta fangelsi Bandaríkjanna: Metropolitan detention center. Þar dvelur einnig Luigi Mangione, sem grunaður er um að hafa myrt forstjóra UnitedHealthcare, og þangað til nýlega Sean Combs, betur þekktur sem P Diddy.
Fangelsið er í Brooklyn-hverfi borgarinnar og þar hafa ýmsar þekktar stærðir dvalið til skemmri eða lengri tíma á undanförnum áratugum. Meðal þekktra heimilismanna þar er auk hinna fyrrnefndu Ghislaine Maxwell, samverkakona Jeffrey Epstein, Sam Bankman-Fried stórfelldur fjársvikari og frægi mexíkóski eiturlyfjabarónninn El Chapo.
Í MDC, eins og fangelsið er iðulega kallað, er fólk vistað sem sætir gæsluvarðhaldi eða fangelsisvist til stutts tíma. Af því fer það orð að þar dvelji fangar við slæmar aðstæður, jafnvel ómannúðlegar. Dæmi eru um það að dómarar veigri sér við því að senda þangað sakborninga nema þeir telji að af þeim standi veruleg ógn, samkvæmt umfjöllun Guardian.
Frægðarhöll MDC rúmar raunar talsvert fleiri en þegar hafa verið upp talin, en auk þeirra mátti þar einu sinni finna rapparana Fetty Wap og Tekashi 6ix9ine, baráttu- og sjónvarpsmanninn Al Sharpton, tónlistarmaðurinn og níðingurinn R Kelly, Martin Shkreli, og Juan Orlando Hernández, fyrrverandi forseta Hondúras sem dvaldi þar vegna þátttöku sinnar í kókaínsmygli til Bandaríkjanna en var á dögunum náðaður af Donald Trump Bandaríkjaforseta vegna þess að hinum síðarnefnda leist ekkert á þann sem sigurstranglegastur þótti í forsetakosningum þar í vetur.
Forsetahjónin frá Venesúela fóru fyrir dómara á mánudaginn. Maduro lýsti sér þar sem stríðsfanga.