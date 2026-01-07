Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Chelsea
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Brighton
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Burnley
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Framúrskarandi fyrirtæki
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM í pílukasti
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
miðvikudagur 7. janúar 2026
-4 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Framúrskarandi fyrirtæki
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM í pílukasti
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Chelsea
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Brighton
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Burnley
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri
Sport
Alfreð hættur hjá Breiðabliki
Íslenski boltinn
Selur Ólympíugullverðlaunin eftir skilnað við eiginkonuna
Sport
Fór 402 sinnum upp á Esjuna á einu ári
Sport
Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United
Enski boltinn
„Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“
Enski boltinn
„Þegar maður spilar á móti karli er ákefðin allt önnur“
Sport
Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ
Íslenski boltinn
Ótrúleg óheppni Slóvena
Handbolti
Meira en fimm milljónir á dag fyrir að mæta ekki í vinnuna
Sport
Fleiri fréttir
Keegan með krabbamein
Fjórir snúa aftur hjá Man. Utd undir stjórn Fletchers
Man. City - Brighton | Mávarnir garga á lið í leit að sigri
Burnley - Man. United | Stjóralausir rauðir djöflar sækja nýliðana heim
Fulham - Chelsea | Nágrannaslagur í fyrsta leik undir nýjum stjóra
„Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“
Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United
Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City
Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara
Fletcher fékk blessun frá Ferguson
Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni
Segir rugl að ætla að ræða United
Enn í útlegð en hvert getur hann farið?
Síðasti naglinn í kistu Nuno?
Solskjær í viðræður við United
Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur
Úrvalslið Alberts sneri baki í hann
Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur
Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi
Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea
Neville segir United að hætta tilraunamennskunni
Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United
Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins
Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United
Annar framherji til West Ham
Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys
Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum
Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra
„Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“
Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars
Sjá meira
Mest lesið
Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri
Sport
Alfreð hættur hjá Breiðabliki
Íslenski boltinn
Selur Ólympíugullverðlaunin eftir skilnað við eiginkonuna
Sport
Fór 402 sinnum upp á Esjuna á einu ári
Sport
Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United
Enski boltinn
„Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“
Enski boltinn
„Þegar maður spilar á móti karli er ákefðin allt önnur“
Sport
Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ
Íslenski boltinn
Ótrúleg óheppni Slóvena
Handbolti
Meira en fimm milljónir á dag fyrir að mæta ekki í vinnuna
Sport
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Chelsea
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Brighton
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Burnley
Manchester Utd
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Framúrskarandi fyrirtæki
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
HM í pílukasti
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Jól
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar