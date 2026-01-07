Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. janúar 2026 13:32 Ole Gunnar Solskjær var síðast knattspyrnustjóri tyrkneska félagsins Besiktas sem er eina starfið hans síðan hann hætti sem stjóri Manchester United. Getty/Ahmad Mora/ Ole Gunnar Solskjær nálgast starf knattspyrnustjóra Manchester United. Norska stórblaðið Verdens Gang heldur því fram að samkomulag gæti náðst innan fárra daga. VG hefur heimildir fyrir því að Ole Gunnar Solskjær sé í samningaviðræðum við Manchester United um þjálfarasamning. Að sögn blaðsins gæti Norðmaðurinn skrifað undir samning strax á föstudag. The Athletic greinir frá því á miðvikudag að félagið sé tilbúið að hitta Solskjær augliti til auglitis á næstu dögum. Óljóst er hversu langur samningur er í boði. Bandaríski miðillinn skrifar að United muni einnig funda með Michael Carrick vegna viðræðna um knattspyrnustjórastarfið. Sky Sports greinir frá því að pláss gæti verið fyrir bæði Solskjær og Carrick í nýju þjálfarateymi. Orðrómurinn hefur verið á kreiki síðan Ruben Amorim var rekinn sem þjálfari Manchester United á mánudag. Í gær, þriðjudag, var nafn Ole Gunnars Solskjær nefnt æ oftar. Þýski Sky Sports-blaðamaðurinn Florian Plettenberg var meðal þeirra sem skrifuðu á þriðjudag að aðilar hefðu þegar átt í viðræðum um starfið. Nokkrir miðlar, þar á meðal Manchester Evening News, greina frá því að Ruud van Nistelrooy sé þriðji kandídatinn sem félagið skoðar, auk Solskjær og Carrick. Manchester United plan to hold further talks with Ole Gunnar Solskjaer and Michael Carrick before deciding on who to make their interim head coach.Sky Sports News has been told there could be a role for both in the new set up 🚨 pic.twitter.com/1WQAv8N8wx— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 7, 2026 Enski boltinn Manchester United Mest lesið Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Selur Ólympíugullverðlaunin eftir skilnað við eiginkonuna Sport Fór 402 sinnum upp á Esjuna á einu ári Sport Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Íslenski boltinn Ótrúleg óheppni Slóvena Handbolti Carlo Ancelotti sagði honum að fara frá Real Madrid Fótbolti Segir rugl að ætla að ræða United Enski boltinn Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Enski boltinn Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Enski boltinn Ótrúleg endurkoma Stólanna í Kósóvó Körfubolti Fleiri fréttir Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Fletcher fékk blessun frá Ferguson Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni Segir rugl að ætla að ræða United Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Síðasti naglinn í kistu Nuno? Solskjær í viðræður við United Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur Úrvalslið Alberts sneri baki í hann Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Neville segir United að hætta tilraunamennskunni Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Sjá meira