Enski boltinn

Ver­d­ens Gang: Sol­skjær í samninga­viðræðum við Man. United

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ole Gunnar Solskjær var síðast knattspyrnustjóri tyrkneska félagsins Besiktas sem er eina starfið hans síðan hann hætti sem stjóri Manchester United.
Ole Gunnar Solskjær var síðast knattspyrnustjóri tyrkneska félagsins Besiktas sem er eina starfið hans síðan hann hætti sem stjóri Manchester United. Getty/Ahmad Mora/

Ole Gunnar Solskjær nálgast starf knattspyrnustjóra Manchester United. Norska stórblaðið Verdens Gang heldur því fram að samkomulag gæti náðst innan fárra daga.

VG hefur heimildir fyrir því að Ole Gunnar Solskjær sé í samningaviðræðum við Manchester United um þjálfarasamning.

Að sögn blaðsins gæti Norðmaðurinn skrifað undir samning strax á föstudag.

The Athletic greinir frá því á miðvikudag að félagið sé tilbúið að hitta Solskjær augliti til auglitis á næstu dögum. Óljóst er hversu langur samningur er í boði.

Bandaríski miðillinn skrifar að United muni einnig funda með Michael Carrick vegna viðræðna um knattspyrnustjórastarfið. Sky Sports greinir frá því að pláss gæti verið fyrir bæði Solskjær og Carrick í nýju þjálfarateymi.

Orðrómurinn hefur verið á kreiki síðan Ruben Amorim var rekinn sem þjálfari Manchester United á mánudag. Í gær, þriðjudag, var nafn Ole Gunnars Solskjær nefnt æ oftar.

Þýski Sky Sports-blaðamaðurinn Florian Plettenberg var meðal þeirra sem skrifuðu á þriðjudag að aðilar hefðu þegar átt í viðræðum um starfið.

Nokkrir miðlar, þar á meðal Manchester Evening News, greina frá því að Ruud van Nistelrooy sé þriðji kandídatinn sem félagið skoðar, auk Solskjær og Carrick.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið