Gæslan fylgist með rússnesku olíuskipi í efnahagslögsögu Íslands Samúel Karl Ólason skrifar 7. janúar 2026 10:27 Olíuskipinu var í nótt siglt inn í efnahagslögsögu Íslands en það er þó enn á alþjóðlegu hafsvæði og verður líklega áfram. X Olíuskipi sem elt er af yfirvöldum í Bandaríkjunum og Rússar hafa sent herskip til móts við, var í nótt siglt inn í efnahagslögsögu Íslands. Skipið er á alþjóðlegu hafsvæði, þó það sé rétt innan efnahagslögsögunnar. Skipið er talið tilheyra svokölluðum skuggaflota Rússa en það kallast Marinera en kallaðist áður Bella 1. Til stóð að stöðva skipið undan ströndum Venesúela í síðasta mánuði en það hefur verið beitt refsiaðgerðum vegna brota á viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gagnvart Íran og Rússlandi. Skip í skuggaflotanum svokallaða hafa ítrekað reynst í mjög slæmu ástandi og hafa þó nokkur þeirra sokkið á undanförnum mánuðum. Í svari Landhelgisgæslu Íslands við fyrirspurn fréttastofu segir að þar á bæ sé fylgst með ferðum Marinera, eins og öðrum skipum á hafsvæðinu umhverfis Ísland. Þá segir að engin ástæða sé til að ætla að skipið komi nálægt tólf sjómílna landhelgi Íslands. Enn fremur segir að samkvæmt upplýsingum sem Landhelgisgæslan hafi sé talið að enginn olíufarmur sé um borð í skipinu. Rússar eru sagðir hafa sent að minnsta kosti eitt herskip og kafbát til móts við skipið. Landhelgisgæslan veit ekki af rússneskum herskipum á svæðinu. Á flótta frá Venesúela Þegar stöðva átti skipið var nafni skipsins breytt og rússneskur fáni dreginn að húni. Yfirvöld í Rússlandi fóru fram á að Bandaríkjamenn stöðvuðu það ekki. Skipið hefur þó verið elt af áhöfn skips Strandgæslu Bandaríkjanna. BREAKING WORLD EXCLUSIVE: RT obtains FIRST footage of Russian-flagged civilian Marinera tanker being CHASED by US Coast Guard warship in the North Atlantic https://t.co/sNbqJkm5O5 pic.twitter.com/XtbBML3a6j— RT (@RT_com) January 6, 2026 Fjölmörgum skipum sem beitt hafa verið refsiaðgerðum hefur verið siglt frá Venesúela á undanförnum dögum og vikum. Samkvæmt New York Times hefur skráningu að minnsta kosti fimm þeirra verið breytt á undanförnum dögum og þau skráð í Rússlandi. Öll hafa skipin fimm, og fleiri sem reynt hefur verið að koma í gegnum herkví Bandaríkjanna kringum Venesúela, verið beitt aðgerðum þar sem þau munu hafa verið notuð til að flytja olíu frá Rússlandi og/eða Íran, í trássi við viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna og annarra ríkja. Sjá einnig: Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Fyrr í vikunni bárust fregnir af því að Bandaríkjamenn hefðu flogið sérsveitarhermönnum til Bretlands og var það af eftirlitsaðilum talið til marks um að til stæði að stöðva Marinera og taka yfir stjórn skipsins. Útlit er fyrir að Bandaríkjamenn hafi sent eftirlitsflugvél frá Keflavík til að fylgjast með skipinu. Seems like a U.S. P-8A Poseidon surveillance plane is heading towards the MARINERA as we speak. https://t.co/6nWY2LRDh5— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 7, 2026 Landhelgisgæslan Rússland Bandaríkin Venesúela Skipaflutningar