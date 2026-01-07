Darren Fletcher mun stýra liði Manchester United í fyrsta sinn í kvöld þegar liðið mætir Burnley á útivelli í ensku úrvalsdeildinni. Fletcher segist hafa leitað blessunar fyrrverandi stjóra síns hjá Manchester United, Sir Alex Ferguson, áður en hann tók við sem bráðabirgðastjóri á Old Trafford.
United er samt að leita að knattspyrnustjóra til að klára þetta tímabil en Fletcher mun líklega einnig vera á hliðarlínunni í þriðju umferð ensku bikarkeppninnar gegn Brighton á sunnudag.
Þessi fyrrum Englandsmeistari með United tók við starfinu eftir að hafa rætt við hinn 84 ára gamla Sir Alex Ferguson, sem var á Elland Road í síðasta leik Ruben Amorim þegar United gerði 1-1 jafntefli við Leeds. Eftir þann leik hélt Amorim fréttamannafundinn sem varð til þess að hann var látinn fara.
„Ég vil ekki taka neinar stórar ákvarðanir án þess að tala við Sir Alex,“ sagði hinn 41 árs gamli Fletcher.
Darren Fletcher says he got Sir Alex Ferguson’s blessing before taking interim charge at Man Utd ❤️ pic.twitter.com/fJ2oHlrx6D— Match of the Day (@BBCMOTD) January 6, 2026
„Ég á í mjög góðu sambandi við Sir Alex, svo ég vildi tala við hann fyrst og að lokum fá blessun hans, ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Mér finnst hann eiga þá virðingu skilið,“ sagði Fletcher.
„Ég vildi bera þetta undir hann og hann tók undir hugmyndir mínar. Þegar þú ert starfsmaður félagsins er það þitt hlutverk að gera þitt besta fyrir Manchester United. Það er eitthvað sem ég reyni að lifa eftir,“ sagði Fletcher.
Ein af afdráttarlausum athugasemdum Amorim í reiðilestri hans á Leeds var sú skoðun hans að yfirmenn á Old Trafford tækju of mikið mark á athugasemdum sparkspekinga, þar á meðal fyrrverandi fyrirliðans Gary Neville. Fletcher deildi búningsklefa með flestum þeirra og telur þá enn vini sína.
Sem einhver sem var mikið gagnrýndur þegar hann var að komast í lið United fyrir tveimur áratugum, telur hann að þetta sé eitthvað sem núverandi leikmannahópur verður að lifa með.
„Þú getur ekki beðið þá um að fara mildari höndum [um okkur] því þeir eru ástríðufullir menn, þeir eiga rétt á sinni skoðun og þeir eru virkilega góðir,“ sagði Fletcher.
🔴🗣️ Darren Fletcher also revealed that he called Sir Alex Ferguson after being offered the interim position at the club. ❤️#MUFC pic.twitter.com/gRva0mTrif— All For United (@AllForUnited) January 6, 2026
„Þeir eru áhugaverðir. Það er gott að hlusta á þá. Ég naut þess að hlusta á þá í búningsklefanum í mörg ár og sat og meðtók allt. Umgjörðin er erfið að eiga við því þessir leikmenn hafa unnið allt,“ sagði Fletcher.
„Þeir hafa náð árangri og unnið titla. Það er erfitt að gagnrýna þá til baka því þeir hafa verðlaunapeningana sína á borðinu. En það er það sem fylgir því að vera leikmaður Manchester United. Sættu þig við það, lærðu hvernig þú ætlar að takast á við það og taktu áskoruninni,“ sagði Fletcher.
Fletcher segir að vegna tímaskorts síðan hann tók við hafi hann ekki fengið tækifæri til að tala við leikmenn sína í einrúmi.
Þess í stað takmarkaði hann samtöl sín við fyrirliðann Bruno Fernandes og nýju, eldri leikmennina.
Fletcher hefur fundað með Matheus Cunha og Benjamin Sesko í þessari viku, eftir að hafa talað við markvörðinn Senne Lammens í síðustu viku. Bryan Mbeumo, annar stór leikmaður sem United keypti í sumar, hefur ekki fengið tækifæri til að tala við Fletcher þar sem hann er á Afríkumótinu með Kamerún.
Ekkert samtal hefur heldur átt sér stað við Amorim, sem gaf syni Fletchers, Jack, sinn fyrsta leik í síðasta mánuði og setti hinn tvíburann, Tyler, á bekkinn í síðustu þremur leikjum United.
„Ég hef reynt að ná í hann en hef ekki náð sambandi enn, sem er skiljanlegt. Hann hefur augljóslega mikið á sinni könnu og ég hef verið mjög upptekinn,“ sagði Fletcher.
„Ég myndi gjarnan vilja það því ég átti gott samband við Ruben og hann var frábær við mig. Það er mikilvægt að halda fljótt áfram. Fótbolti er grimmur leikur, svo það er mikilvægt að við reynum að skapa smá orku og smá anda. Vonandi sjáum við meira af því á morgun [í kvöld],“ sagði Fletcher.