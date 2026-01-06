Segir rugl að ætla að ræða United Valur Páll Eiríksson skrifar 6. janúar 2026 23:31 Oliver Glasner hefur gert frábæra hluti sem knattspyrnustjóri Crystal Palace. Getty/Rob Newell „Það er ekkert vit í því“ fyrir Oliver Glasner, þjálfara Crystal Palace, að ræða laust þjálfarastarf Manchester United, að hans sögn. Austurríkismaðurinn Glasner er efstur í veðbönkum sem nýr þjálfari United-liðsins en samningur hans við Crystal Palace rennur út næsta sumar. Glasner stýrði Crystal Palace til bikartitils síðasta vor og vann Samfélagsskjöldinn í haust. Hann hefur hlotið mikið lof fyrir starf sitt í Lundúnum eftir að hafa tekið við Palace í strembinni stöðu í febrúar 2024. Í haust hefur hann kennt þéttu leikjaprógrammi og almennu álagi um að hann hafi ekki átt almennilegar viðræður við stjórnarmenn Palace um nýjan samning. Glasner sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag í aðdraganda leiks Palace við Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni annað kvöld. Líkt og við var að búast var hann spurður út starfið hjá United í ljósi þess að hann veðbankar telji hann líklegastan til að taka við. „Ég má ekki veðja svo ég skoða stuðlana ekki,“ sagði Glasner. „Ég get heldur ekki veitt innherjaupplýsingar.“ „Ég er þjálfari Crystal Palace. Það er ekkert vit í því fyrir mig að ræða þetta. Það er tímaeyðsla fyrir ykkur að spyrja mig út í þetta frekar.“ Um samningsmál sín sagði hann: „Það er hægt að skrifa undir nýjan samning. Þjálfarar í ensku úrvalsdeildinni skrifuðu undir nýjan samning í fyrra en þeir eru ekki lengur þjálfarar í deildinni í dag. Það er hægt að vinna titla en vera samt rekinn. Lengd samningsins segir lítið.“ Líkt og greint var frá á Vísi fyrr í kvöld er útlit fyrir að Ole Gunnar Solskjær taki við Manchester United tímabundið út leiktíðina á næstu dögum. Stjórnarmenn United kaupi sér þannig tíma til að finna varanlega lausn hvað þjálfaramálin varðar og finni nýjan kost fyrir næstu leiktíð. Enski boltinn Crystal Palace FC Manchester United Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Enski boltinn Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn Leikmanni Tindastóls var meinaður aðgangur inn í landið Körfubolti Amorim rekinn Enski boltinn Solskjær í viðræður við United Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Komst við er hann ræddi Schumacher Formúla 1 Ýmir ekki sár yfir vali Loga og Kára: „Veit hvar ég stend í þessu liði“ Handbolti Minningarstund um Åge á stað sem var honum kær: „Huggun á erfiðum tímum“ Fótbolti Fleiri fréttir Segir rugl að ætla að ræða United Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Síðasti naglinn í kistu Nuno? Solskjær í viðræður við United Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur Úrvalslið Alberts sneri baki í hann Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Neville segir United að hætta tilraunamennskunni Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ Sjá meira