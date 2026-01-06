Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, segir að portúgalski varnarmaðurinn Rúben Dias verði frá keppni í allt að sex vikur vegna meiðsla aftan í læri.
Dias fór meiddur af velli þegar City gerði 1-1 jafntefli við Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fyrradag.
Á blaðamannafundi í dag staðfesti Guardiola svo að Dias yrði frá í 4-6 vikur.
Josko Gvardiol fór einnig út af vegna meiðsla gegn Chelsea. Hann fótbrotnaði í leiknum og þarf að fara í aðgerð. Þá er John Stones einnig meiddur og City ku horfa til Marcs Guéhi, fyrirliða Crystal Palace, til að leysa mannekluna í miðri vörninni.
Abdukhodir Khusanov og Nathan Aké eru einu heilu miðverðirnir í leikmannahópi City sem eru með teljandi reynslu.
City á fyrir höndum sjö leiki á 22 dögum í fjórum keppnum. Næsti leikur liðsins er gegn Brighton á Etihad í ensku úrvalsdeildinni annað kvöld. City er í 2. sæti deildarinnar með 42 stig, sex stigum á eftir toppliði Arsenal.