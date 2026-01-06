Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 6. janúar 2026 09:30 Króatíski landsliðsmaðurinn Josko Gvardiol meiddist gegn Chelsea. getty/Catherine Ivill Varnarmaður Manchester City, Josko Gvardiol, þarf að fara í aðgerð eftir að hafa fótbrotnað í leiknum gegn Chelsea. Gvardiol var tekinn af velli í upphafi seinni hálfleiks í 1-1 jafnteflinu við Chelsea á sunnudaginn. Í ljós kom að Gvardiol fótbrotnaði í leiknum í fyrradag og hans bíður aðgerð vegna þessara meiðsla. Rúben Dias, félagi Gvardiols í vörn City, fór einnig meiddur af velli í leiknum gegn Chelsea. John Stones er sömuleiðis á meiðslalistanum og því er varnarlína City ansi þunnskipuð. Í ljósi stöðunnar horfir City til Marcs Guéhi, fyrirliða Crystal Palace. Samningur enska landsliðsmannsins við bikarmeistarana rennur út í sumar og þeir gætu því freistast til að selja hann í þessum mánuði. City hefur gert jafntefli í síðustu tveimur leikjum sínum og er sex stigum á eftir toppliði Arsenal í ensku úrvalsdeildinni. Næsti leikur City er gegn Brighton á Etihad annað kvöld. Enski boltinn Manchester City Crystal Palace FC Mest lesið Komst við er hann ræddi Schumacher Formúla 1 Minningarstund um Åge á stað sem var honum kær: „Huggun á erfiðum tímum“ Fótbolti Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Enski boltinn Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Enski boltinn F1-ökumaður gagnrýndur fyrir vanvirðingu við Schumacher Formúla 1 Erfitt að fara fram úr rúminu Handbolti Ljóstrað upp um svindl eftir asna á Extraleikunum Körfubolti Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn Roddarinn ánægður með brottrekstur Nancy: „Farinn á pöbbinn að fagna“ Fótbolti Fleiri fréttir Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Neville segir United að hætta tilraunamennskunni Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Sjá meira