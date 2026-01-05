Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Sindri Sverrisson skrifar 5. janúar 2026 13:16 Darren Fletcher stýrir Manchester United á miðvikudaginn gegn Burnley en svo gæti mögulega nýr bráðabirgðastjóri tekið við, fyrir bikarleikinn við Brighton um næstu helgi. Getty Manchester United mun samkvæmt breska ríkismiðlinum BBC ætla að ráða nýjan þjálfara til bráðabirgða, annan en Darren Fletcher, í stað Rúbens Amorim sem rekinn var í morgun. Í Amorim var rekinn eftir að hafa starfað í rúmt ár, eða frá því í nóvember 2024. Í tilkynningu United kom fram að það kæmi í hlut Darrens Fletcher, sem verið hefur aðalþjálfari U18-liðs félagsins, að stýra United gegn Burnley á miðvikudag. Framhaldið er óráðið. Samkvæmt heimildum BBC ætlar United að ráða mann til að stýra liðinu út tímabilið og verður sá maður ekki Fletcher. Í sumar gætu svo álitlegir kostir verið á lausu fyrir United og í grein Independent segir að Oliver Glasner, stjóri bikarmeistara Crystal Palace, sé efstur á blaði hjá eigendum United. Þessi 51 árs gamli Austurríkismaður er með samning við Palace sem rennur út í sumar og er búist við því að hann yfirgefi þá félagið eftir að hafa fært því fyrsta titilinn í sögu þess. Glasner hefur átt í ákveðnu stappi við eigendur Palace, varðandi leikmannakaup, en samkvæmt Independent er samt búist við því að hann vilji klára tímabilði með liðinu og freista þess að stýra því til fyrsta titilsins í Evrópukeppni, með sigri í Sambandsdeildinni. Miðillinn segir að Julian Nagelsmann gæti einnig verið inni í myndinni, vegna sambands við Christopher Vivell sem er yfir leikmannakaupum hjá United. Nagelsmann gæti viljað snúa sér aftur að félagsliðafótbolta eftir HM næsta sumar með Þýskalandi. Kieran McKenna hjá Ipswich og Enzo Maresca, sem rekinn var frá Chelsea á nýársdag, eru einnig nefndir. Enski boltinn Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Amorim rekinn Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Kylfingur tók áhættuna og upplifði versta golfdag lífsins Golf Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Fótbolti Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Fleiri fréttir Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Sjá meira