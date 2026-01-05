Fjallaljón banaði konu eftir að ráðist var á mann Samúel Karl Ólason skrifar 5. janúar 2026 13:08 Gary Messina, sem þurfti að berjast við þetta fjallaljón í nóvember, telur að sama ljón hafi banað göngukonu á nýársdag. AP/Gary Messina Fjallaljón er talið hafa banað konu í Colorado á nýársdag. Árásir fjallaljóna á menn eru gífurlega sjaldgæfar en maður segist hafa varist árás fjallaljóns á svipuðum slóðum nokkrum dögum áður. Konan sem dó var á göngu í norðanverðu Colarado-ríki á nýársdag. Hún var ein á ferðinni og var að ganga lítið farna gönguleið þar sem hún dó. Áverkar fundust á líki konunnar sem bentu til þess að fjallaljón hefði banað henni og göngumenn sem komu að líkinu sáu fjallaljón þar. Þeir grýttu grjóti að ljóninu til að reka það á brott, samkvæmt AP fréttaveitunni. Í kjölfarið voru tvö slík dýr á svæðinu skotin en ekki er búið að staðfesta hvort annað þessara dýra eða þau bæði hafi banað konunni. Rannsókn á eftir að leiða það í ljós. Fjallaljón eru talin mörg á þessu svæði og sjá göngumenn þau reglulega. Árásir eru hins vegar mjög sjaldgæfar. Síðasta banvæna árás fjallaljóns á mann í Colorado var árið 1999 þegar ljón banaði þriggja ára barni. Barnið hvarf en tætt föt þess fundust þremur árum síðar. Árið 2019 réðst fjallaljón á mann í Colorado en honum tókst að verjast árásinni og banaði dýrinu. sem var ungur og líklega munaðarlaus hvolpur. Sjá einnig: Fjallaljónið sem hlaupari kyrkti var munaðarlaus hvolpur Eftir að konan dó í Colorado á dögunum steig maður fram sem sagðist hafa varist árás fjallaljóns á svipuðum slóðum í nóvember. Þá var hann að hlaupa að morgni til þegar hann sá tvö augu í runna. Í samtali við AP segist Gary Messina hafa tekið mynd af ljóninu, rétt áður en dýrið gerði sig líklegt til að ráðast á hann. Messina segist hafa varist dýrinu með því að kasta símanum í það, garga og að sparka upp ryki. Fjallljónið hafi ítrekað reynt að komast aftan að honum en eftir nokkrar mínútur hafi honum tekist að brjóta grein af tré og barið dýrið með henni. Við það hafi fjallaljónið hlaupið á brott. Messina lét vita af dýrinu og voru sett upp skilti þar sem varað var við fjallaljónum. Þau voru þó fjarlægð aftur. Bandaríkin Dýr Mest lesið Jón Gnarr biðst afsökunar Innlent Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd Erlent Margrét Löf sættir sig ekki við sextán ára dóm Innlent Suðurlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent „Nú er nóg komið“ Erlent Ekki endilega betri heimur fyrir Ísland Innlent „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Tíu sakfelld fyrir að halda því fram að forsetafrúin sé trans Erlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent Fleiri fréttir Fjallaljón banaði konu eftir að ráðist var á mann Maduro verður leiddur fyrir dómara síðdegis Rétta yfir löggu fyrir aðgerðaleysi á meðan börn og kennarar voru myrt Tíu sakfelld fyrir að halda því fram að forsetafrúin sé trans Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Rúmlega þrjátíu Kúbverjar sagðir hafa fallið í Venesúela Búið að bera kennsl á alla sem létust í brunanum Rodríguez réttir Bandaríkjunum sáttarhönd „Nú er nóg komið“ „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Eldur við flugvöll á Grænlandi Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sjá meira