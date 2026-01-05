Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. janúar 2026 14:17 Þótt árið 2026 sé aðeins fimm daga gamalt hafa bæði Enzo Maresca og Ruben Amorim verið reknir úr störfum sínum á því. getty/Nick Potts Eftir tuttugu umferðir hafa fimm af tuttugu félögum í ensku úrvalsdeildinni rekið knattspyrnustjóra. Eitt þeirra hefur gert tvær stjórabreytingar. Ruben Amorim var sagt upp störfum hjá Manchester United í morgun, eftir fjórtán mánaða starf. Portúgalinn er sjötti stjórinn sem missir starfið sitt í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili. Alls hefur fjórðungur félaganna í deildinni skipt um stjóra. Þann 9. september varð Nuno Espírito Santo fyrsti stjóri tímabilsins til að verða rekinn þegar Nottingham Forest lét hann fara. Graham Potter tók hatt sinn og staf hjá West Ham United 27. september og sama dag tók Nuno við Hömrunum. Ange Postecoglou var ráðinn stjóri Forest í stað Nunos en entist ekki lengi í starfi og var látinn taka pokann sinn 18. október. Wolves, botnlið ensku úrvalsdeildarinnar, rak Vítor Pereira 2. nóvember og réði Rob Edwards tíu dögum seinna. Á nýársdag yfirgaf Enzo Maresca Chelsea og nú í dag hlaut Amorim sömu örlög hjá United. Chelsea og United eiga enn eftir að ráða eftirmenn þeirra Marescas og Amorims. Calum McFarlene stýrði Chelsea í 1-1 jafnteflinu við Manchester City í gær. Fastlega er gert ráð fyrir því Liam Rosenior taki við Chelsea. Hann er stjóri Strasbourg í Frakklandi en eigendur þess eru þeir sömu og hjá Chelsea. Ýmsir hafa verið orðaðir við starfið hjá United, meðal annars Oliver Glasner, stjóri Crystal Palace, áðurnefndur Maresca og Gareth Southgate. Darren Fletcher tók tímabundið við United og stýrir liðinu gegn Burnley á miðvikudaginn. Á síðasta tímabili voru sjö stjórar reknir í ensku úrvalsdeildinni. Southampton gerði tvær stjórabreytingar og United, Leicester City, Wolves, West Ham og Everton eina hvert félag. Enski boltinn Manchester United Chelsea FC Nottingham Forest West Ham United Wolverhampton Wanderers Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Amorim rekinn Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Kylfingur tók áhættuna og upplifði versta golfdag lífsins Golf Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Fótbolti Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Fleiri fréttir Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Sjá meira