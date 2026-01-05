Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. janúar 2026 10:40 Ruben Amorim á Elland Road í síðasta leik sínum með Manchester United. getty/Ash Donelon Manchester United greindi í morgun frá því að Ruben Amorim hefði verið látinn fara frá félaginu. Orðalagið í tilkynningu félagsins vekur athygli. Eftir leikinn gegn Leeds United á Elland Road í gær ítrekaði Amorim að hann væri knattspyrnustjóri United en ekki þjálfari liðsins. „Ég vil bara segja að ég ætla að vera knattspyrnustjóri þessa liðs, ekki bara þjálfari. Ég var mjög skýr með það. Því lýkur eftir 18 mánuði og þá halda allir áfram. Það var samkomulagið. Það er mitt starf, ekki að vera þjálfari,“ sagði Amorim á blaðamannafundinum eftir leikinn gegn Leeds. Í fréttatilkynningu United segir að Amorim hafi verið látinn fara sem þjálfari United. Ekki er talað um hann sem knattspyrnustjóra. Þjálfari, ekki knattspyrnustjóri.manchester united Þegar Amorim var ráðinn til United í byrjun nóvember 2024 var tekið fram að hann væri þjálfari liðsins. Tilkynningin um ráðningu Amorims til United.manchester united Rætt var um ummæli Amorims eftir leikinn gegn Leeds í Sunnudagsmessunni í gær. Þar sagðist Arnar Gunnlaugsson gruna að Amorim hefði talað af sér og örlög hans yrðu ef til vill þau sömu Enzos Maresca sem var látinn fara frá Chelsea á nýársdag. „Það er augljóslega einhver pirringur á bakvið tjöldin og einhver valdabarátta. Hann er að nota þessa fundi til að senda skilaboð. Því miður fyrir þessa þjálfara, hvort sem skilaboðin eru rétt eða röng, þá er yfirleitt bara einn sigurvegari í svona. Þetta endar með því að þjálfarinn er látinn fara. Ef þú ert alltaf að skjóta á yfirmann þinn í gegnum fjölmiðla þá skiptir ekki máli hversu geðþekkur þú ert, þá verður þú látinn fara,“ sagði Arnar. United vann 24 af 63 leikjum undir stjórn Amorims, gerði átján jafntefli og tapaði 21 leik. Hann skilur við Rauðu djöflana í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Darren Fletcher tekur við United til bráðabirgða og stýrir liðinu gegn Burnley á Turf Moor á miðvikudaginn. Hann skilur líka ekkert í því að mark hafi verið dæmt af honum þegar Benjamin Sesko var sá sem stóð í rangstöðunni. 4. janúar 2026 15:06 Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Leeds United og Manchester United gerðu 1-1 jafntefli í 20. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Mörkin voru skoruð með skömmu millibili í seinni hálfleik og Matheus Cunha komst nálægt því að setja sigurmarkið, sitt annað mark, en skallaði í stöngina. 4. janúar 2026 12:01 