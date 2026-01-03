Nottingham Forest tapaði 3-1 á móti Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í dag en úrslitin réðust endanlega eftir skógarhlaup hjá markverði Forest í seinni hálfleik.
Villa-menn náðu skyndisókn og brasilíski markvörðurinn John Victor var þá staddur langt fyrir utan teig, í einskismannslandi, og John McGinn átti ekki í miklum vandræðum með að koma Villa í 3-1.
Victor var algjörlega óhuggandi eftir þessi mistök og sat eftir á vellinum grátandi. Læknalið Forest var sent inn á völlinn til að huga að honum.
View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible)
A post shared by SPORTbible (@sportbible)
Honum var síðan á endanum skipt út af vegna meiðsla en það má deila um hversu mikið meiddur hann var og hvort að ástæðan hafi hreinlega verið að hann var ekki í andlegu ástandi til að halda leik áfram.
Þetta er augnablik sem Brasilíumaðurinn vill gleyma en gerir það eflaust ekki í bráð.
Victor er 29 ára gamall og kom til enska liðsins í haust frá brasilíska félaginu Botafogo. Þetta var fimmti leikur hans fyrir félagið.
Hér fyrir neðan má sjá markið hans McGinn sem gerði út um leikinn.