Allt að tuttugu stiga frost en bjart víða Agnar Már Másson skrifar 3. janúar 2026 07:18 Áfram er gert ráð fyrir að verði frost um mestallt land. Vísir/Vilhelm Búist er við tveggja til tólf stiga frosttölum í helstu byggðakjörnum landsins í dag en það gæti hlýnað með ströndinni norðan- og vestanlands í kvöld og á morgun. Við Kárahnjúka á Austurlandi er aftur á móti spáð hátt í tuttugu stiga frosti. Í dag er búist við vestan- og norðvestanvindátt 8-15 m/s og dálítilli él á austanverðu landinu og með norðurströndinni, en annars hægari norðlæg átt og léttskýjað að mestu, samkvæmt textaspá Veðurstofu Íslands. Þá er búist við 13-18 m/s austan Öræfa í kvöld og nótt, en hægari þar í fyrramálið. Þá er spáð stöku él á morgun, einkum um norðanvert landið, og þykknar upp. Veðurfræðinur bendir á í hugleiðingum sínum að hæðasvæðið sem legið hefur yfir, og suður af, Grænlandi virðist áfram ætla að stjórna veðrinu að mestu næstu daga. Það séu því líkur á hægum vindum og björtu veðri víða um land fram á þriðjudag. Þó munu lægðir austur af landinu valda strekkingsvindi og dálitlum éljum um norðan- og einkum austanvert landið fram á laugardag.