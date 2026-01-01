Blackburn Rovers varð enn á ný að spila án íslenska landsliðsframherjans Andra Lucas Guðjohnsen og það endaði ekki vel, ekki frekar en fyrri daginn.
Blackburn tapaði í dag 2-0 á heimavelli á móti Wrexham í ensku B-deildinni í fótbolta.
Liðið hefur aðeins náð í tvö stig í síðustu þremur leikjum og situr í nítjánda sæti deildarinnar.
Sam Smith (á 11. mínútu) og Oliver Rathbone (á 38. mínútu) skoruðu fyrir Wrexham sem komst upp í áttunda sæti með þessum sigri.
Þetta var þriðji leikurinn sem Andri Lucas missir af vegna meiðsla og hinir tveir enduðu með markalausu jafntefli á móti Middlesbrough og Sheffield Wednesday.
Blackburn hefur því spilað 294 mínútur án þess að skora síðan Andri var síðast inni á vellinum.
Hann skoraði í síðasta leik sínum sem var 2-0 sigur á Millwall 20. desember.
Andri hefur alls skorað sjö mörk í sautján deildarleikjum á sinni fyrstu leiktíð með Blackburn Rovers.