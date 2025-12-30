TikTok-áskorun leiddi til banafalls af útvarpsmastri Agnar Már Másson skrifar 30. desember 2025 13:35 Útvarpsmastrið í Teisko. Wikipedia Commons Finnskur unglingur er látinn eftir að hafa fallið af ríflega þrjú hundruð metra háu útvarpsmastri þar sem hann hafði verið að taka upp myndskeið fyrir TikTok-áskorun. Slysið varð í bænum Teisku, norður af Tampere, hinn 20. desember, að sögn Helsinki Times. Miðillinn hefur eftir lögreglunni að þrír ungir drengir, allir yngri en átján ára, hafi klifrað upp í mastrið til þess að taka upp myndskeið sem þeir hyggðust svokallaða TikTok-áskorun. Drengirnir hafi aftur á móti ekki streymt ferðina upp mastrið. sem er 325 metra hátt.Lögregla útskýrir að einn af táningunum hafi misst fótfestu á leiðinni upp og fallið niður, þar sem hann beið bana af. Litlu hafi munað að hann hefði fallið á hina drengina og tekið þá með sér niður.Fyrstu vísbendingar benda til þess að drengirnir hafi farið ólöglega inn á lokað svæði. Samkvæmt finnskum lögum getur slíkt brot varðað sektum eða allt að sex mánaða fangelsi.„Þó hægt sé að klifra upp mastrið þýðir það ekki að það sé leyfilegt,“ hefur Helsinki Times eftir Panu Rautio rannsóknarlögreglumanni, sem brýndi fyrir foreldrum að mæla gegn slíku athæfi við börn sín. Finnland TikTok Mest lesið Þessir Íslendingar kvöddu á árinu 2025 Innlent 70 prósent landsmanna hlynnt banni Innlent Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins: „Þorgerður er afar indæl“ Innlent Sjómenn mótmæla breytingum á samsköttun hjóna Innlent Neita að ræða við Úkraínumenn vegna meintrar árásar á heimili Pútíns Erlent Skipuðu húsráðanda að elda fyrir sig áður en ræningjarnir ruddust inn Innlent Sádar sprengja hergögn frá furstadæmunum í Jemen og hóta frekari árásum Erlent Bandaríkin leggja til tvo milljarða dala með skilyrðum Erlent Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Erlent Selenskí sver af sér drónaárás á heimili Pútíns Erlent Fleiri fréttir Þrítugasta árásin á bát meintra smyglara TikTok-áskorun leiddi til banafalls af útvarpsmastri Blóðbaðið í El Fasher: Milljón manna borg orðin að „draugabæ“ Neita að ræða við Úkraínumenn vegna meintrar árásar á heimili Pútíns Sádar sprengja hergögn frá furstadæmunum í Jemen og hóta frekari árásum Á lista yfir þrjú hlýjustu ár í mælingasögunni Selenskí sver af sér drónaárás á heimili Pútíns Bandaríkin leggja til tvo milljarða dala með skilyrðum Trump hótar skelfilegum afleiðingum afvopnist Hamas ekki Neita að tjá sig um ummæli Trumps um árás í Venesúela Kim ánægður með nýjar stýriflaugar Þrír lögregluþjónar og sex ISIS-liðar fallnir eftir átök í Tyrklandi Vill lengri tryggingar og tilbúinn til að hitta Pútín Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Milljón dalir eða meira fyrir náðun Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Minnst einn látinn eftir að tvær þyrlur rákust saman í loftinu Trump telur friðarsamkomulag mögulegt innan nokkurra vikna „Þetta er ansi flókið, en þó ekki svo flókið“ Átti gott samtal við Pútín Skildu farþega eftir í fyrri ferð og strönduðu í annarri Í deilum við nágrannann vegna trjáa Mesti snjór í New York í fjögur ár Þrír létust í óveðrinu Ræðir uppfærða friðaráætlun við Trump í dag Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Sjá meira