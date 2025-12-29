Enski boltinn

Vildi ekki láta undan pressu frá fjöl­miðla­mönnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ruben Amorim fagnar sigri Manchester United á Newcastle United á Old Trafford á öðrum degi jóla.
Ruben Amorim fagnar sigri Manchester United á Newcastle United á Old Trafford á öðrum degi jóla. Getty/Ash Donelon

Ruben Amorim, aðalþjálfari Manchester United, sagði að ef hann hefði breytt leikkerfi Manchester United vegna þrýstings frá fjölmiðlum hefðu það verið endalokin fyrir hann.

Amorim hætti við að tefla fram þriggja manna varnarlínu með vængbakvörðum í fyrsta sinn gegn Newcastle United og stillti þess í stað upp hefðbundinni fjögurra manna vörn með tveimur varnarsinnuðum miðjumönnum.

Að hans eigin sögn varð það að sex manna vörn undir lokin þegar liðið hélt út til að tryggja sigur. Þetta var aðeins í annað skiptið á tímabilinu sem liðið hélt hreinu.

Þrátt fyrir að hafa eitt sinn sagt eftirminnilega að ekki einu sinni páfinn gæti fengið hann til að breyta kerfinu sínu, segir Amorim að það hafi alltaf verið áætlun hans að geta spilað með mismunandi leikkerfum.

Hins vegar segir hann að hann hafi aðeins getað gert breytinguna þegar liði hans gekk nægilega vel, annars hefði það litið út fyrir að hann væri að lúta utanaðkomandi áreiti.

Það var byrjunin á ferli

„Þegar ég kom hingað á síðasta tímabili skildi ég að ég hefði kannski ekki leikmennina til að spila vel í því kerfi, en það var byrjunin á ferli. Við vorum að reyna að byggja upp sjálfsmynd. Í dag er staðan önnur. Við höfum ekki marga leikmenn og við þurfum að aðlagast, svo þeir skilji hvers vegna við erum að breyta,“ sagði Amorim.

„Það er ekki vegna þrýstings frá ykkur [fjölmiðlum] eða stuðningsmönnunum. Þegar þið [fjölmiðlar] talið stöðugt um að breyta kerfinu get ég ekki breytt því þá munu leikmennirnir skilja að ég er að breyta vegna ykkar og ég held að það séu endalokin fyrir stjórann,“ sagði Amorim.

Rétti tíminn til að breyta

„Þegar okkur gengur vel í okkar kerfi, þá er rétti tíminn til að breyta. Við munum verða betra lið því þegar allir leikmennirnir koma til baka munum við ekki alltaf spila með þremur varnarmönnum,“ sagði Amorim.

Liðið hefur þó aðeins unnið tvo sigra í átta leikjum fyrir sigurinn á Newcastle og því má deila um hvort Amorim hafi rétt fyrir sér þegar hann segir að liði hans hafi gengið vel.

Hann er þó að vinna með fámennan hóp, þar sem sjö aðalliðsleikmenn eru þegar úr leik fyrir heimaleikinn gegn Wolverhampton Wanderers sem hafa ekki enn unnið leik. Sú tala mun hækka ef Mason Mount nær ekki að jafna sig af meiðslunum sem neyddu hann af velli í hálfleik í leiknum gegn Newcastle.

Fyrirliðinn Bruno Fernandes er einn þeirra sem munu missa af leiknum gegn Wolves, þrátt fyrir að hann hvetji stjóra sinn til að leyfa sér að snúa aftur til leiks eftir tognun í aftanlærisvöðva í tapinu gegn Aston Villa þann 21. desember.

Það getið þið skrifað

„Bruno er þegar farinn að segja að hann þurfi að æfa en það er enginn möguleiki á að hann spili gegn Wolves. Enginn möguleiki. Það getið þið skrifað,“ sagði Amorim.

Amorim býst við að fyrirliði hans haldi áfram að leggja sitt af mörkum.

„Gaurinn er leiðtogi. Eftir að hann jafnar sig eftir leiki, eða jafnvel eftir meðferð, fer hann og horfir á hina strákana æfa. Það er margt sem þið sjáið ekki. Ég veit ekki hvort hann vill starfið mitt eða ekki, en hann er leiðtogi. Gaurinn er leiðtogi,“ sagði Amorim.

Þótt nákvæm dagsetning fyrir endurkomu Fernandes – og Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt og Harry Maguire, sem eru einnig meiddir – sé óþekkt, munu Noussair Mazraoui, Amad Diallo og Bryan Mbeumo snúa aftur úr Afríkukeppninni í lok janúar.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið