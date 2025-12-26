Nýliðar ÍBV í Bestu deild kvenna í fótbolta hafa styrkt liðið fyrir fyrsta tímabil liðsins í efstu deild frá 2023.
Fridrikka Maria Clementsen hefur skrifað undir samning við ÍBV en hún kemur til liðsins frá HB Tórshavn.
Fridrikka var með ellefu mörk og tíu stoðsendingar í 21 leik á síðasta tímabili en er tilbúin fyrir næsta skref.
Hún náði tvisvar að gefa þrjár stoðsendingar í einum og sama leiknum, gerði það í tveimur 6-0 sigrum í röð.
„Við erum virkilega spennt að bjóða Fridrikku velkomna til Eyja. Hún er 22 ára færeysk landsliðskona sem kemur með dýrmæta reynslu inn í okkar hóp. Koma hennar er mikilvægur liður í því að við getum mætt þeim bestu af fullum krafti á þessu tímabili,“ segir í frétt á miðlum ÍBV.
„Ég er ánægð með að hafa samið við ÍBV. Ég hlakka til að byrja að æfa með liðinu og hefja undirbúning fyrir komandi tímabil,“ sagði Fridrikka María í viðtali í frétt á miðlum ÍBV.
HB Tórshavn endaði í þriðja sæti í úrslitakeppninni.