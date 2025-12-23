Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Valur Páll Eiríksson skrifar 23. desember 2025 13:33 Arnór Ingvi Traustason segist ekki hafa rætt við Elías Má um að fara til Keflavíkur saman. Vísir/Anton Brink Arnór Ingvi Traustason segir ekkert til í sögum um að hann og Elías Már Ómarsson hafi viljað fara saman heim til Keflavíkur og spila með liðinu í Bestu deild karla í sumar. Arnór samdi við KR en Elías við Víking. Keflvíkingar voru orðaðir við Arnór Ingva og Elías Má í vetur eftir að liðið tryggði sæti sitt í Bestu deild karla í fyrsta sinn um hríð. Mikið kapp yrði lagt á að fá þá félaga heim í Keflavík en báðir léku með liðinu á yngri árum. Klippa: Sagan um Keflavík ekki sönn Báðir munu spila í Bestu deildinni í sumar en hvorugur með Keflavík. Elías Már, sem lék í Kína í ár, samdi við Víking en Arnór Ingvi fór frá Norrköping í Svíþjóð til KR um helgina. Þessi saga af þeim félögum var borin undir Arnór Ingva í viðtali í dag. „Nei. Ég hef ekkert rætt við hann Elías. Hann er góður drengur en við ræddum ekki saman um eitt eða neitt. Ég veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið,“ segir Arnór Ingvi léttur. „Ég ræddi við Halla (Harald Frey Guðmundsson, þjálfara Keflavíkur) í símann einu sinni fyrir löngu síðan, bæði sem vin enda kunningi minn sem ég spilaði með þegar ég var yngri. Hann var bara að heyra í mér hljóðið og meira var það ekki. Ég hef aldrei heyrt aftur í þeim,“ „Ég veit ekki alveg hvaðan Keflavík kom, kannski af ég var þar þá. En það var ekkert meira en það,“ segir Arnór Ingvi. Nánar verður rætt við Arnór Ingva í Sportpakkanum á Sýn í kvöld. KR Besta deild karla Keflavík ÍF Íslenski boltinn Tengdar fréttir Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Þaulreyndi atvinnu- og landsliðsmaðurinn í fótbolta, Arnór Ingvi Traustason er orðinn leikmaður KR og skrifar undir samning í Vesturbænum út tímabilið 2028. Þetta staðfestir félagið í tilkynningu á samfélagsmiðlum. 21. desember 2025 19:09 Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Þau stóru tíðindi bárust úr herbúðum KR í gær að þaulreyndi atvinnu- og landsliðsmaðurinn Arnór Ingvi Traustason væri orðinn leikmaður liðsins. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, gleðst yfir því að fá svo stóran prófíl inn í leikmannahóp sinn. Arnór muni koma með gæði að borðinu innan vallar hjá KR en Óskar er ekki síður spenntur fyrir því sem hann getur gert fyrir félagið utan vallar. 22. desember 2025 08:00 Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Enski boltinn Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Kansas frá Kansas til Kansas Sport Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Salah færði Egyptum draumabyrjun Fótbolti Fleiri fréttir Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Axel verður áfram hjá Aftureldingu Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Gylfi með tvö og Víkingar byrja á sigri Frá Akureyri til Danmerkur Markadrottningin heldur að landsliðið sé búið spil Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Stjarnan sækir markvörð í 3. deildina „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Valur dregur sig úr Bose-bikarnum „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Sjá meira