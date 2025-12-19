Elías mættur til meistaranna

Íslandsmeistarar Víkings fengu risastóran jólapakka í dag því þeir hafa samið við sóknarmanninn Elías Má Ómarsson og gildir samningurinn til næstu þriggja ára.
Elías er því mættur heim til Íslands eftir langan feril í atvinnumennsku en hann lék síðast í Kína, eftir að hafa áður spilað í Hollandi, Frakklandi og fleiri löndum.
Kæru Víkingar 🎄 Við erum í hátíðarskapi og hér er smá pakki handa ykkur. pic.twitter.com/ZwP1QL3A7Q— Víkingur (@vikingurfc) December 19, 2025
Elías, sem verður 31 árs í næsta mánuði, hefur verið eftirsóttur eftir að ljóst var að hann gæti verið á heimleið. Hann lék síðast með Meizhou Hakka í Kína og skoraði þar fjögur mörk og lagði upp tvö í fjórtán leikjum, áður en liðið féll úr efstu deild.
Elías hóf feril sinn með Keflavík en fór ungur í atvinnumennsku til Vålerenga í Noregi og lék svo með Gautaborg í Svíþjóð. Hann raðaði svo inn mörkum fyrir Excelsior í Hollandi, þar sem hann lék bæði í efstu og næstefstu deild, og lék svo með Nimes í næstefstu deild Frakklands og loks NAC Breda í Hollandi áður en hann fór til Kína í sumar.
Alls hefur hann spilað 399 leiki með félagsliðum, skorað 131 mark og átt 26 stoðsendingar.