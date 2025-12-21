Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Aron Guðmundsson skrifar 21. desember 2025 19:09 Arnór Ingvi Traustason er mættur til KR og í Bestu deildina Norrköping Þaulreyndi atvinnu- og landsliðsmaðurinn í fótbolta, Arnór Ingvi Traustason er orðinn leikmaður KR og skrifar undir samning í Vesturbænum út tímabilið 2028. Þetta staðfestir félagið í tilkynningu á samfélagsmiðlum. Hinn 32 ára gamli Arnór Ingvi er uppalinn í Keflavík en hefur spilað úti í atvinnumennsku síðustu 11 ár. Lengst af spilaði hann í Svíþjóð með liðum á borð við Norrköping og Malmö en auk þess lék hann í Grikklandi, Austurríki, Bandaríkjunum og Noregi. Þá á Arnór Ingvi einnig að baki 67 A landsleiki fyrir Íslands hönd. Þar af voru þrír landsleikir á stórmóti. Alls hefur Arnór skorað sex mörk á sínum landsliðsferli. Ferilskrá Arnórs talar sínu máli þegar talað verður um það hvers konar leikmann úr efstu hillu KR er að fá í sínar raðir. Í tvígang hefur hann orðið sænskur meistari. Fyrst með Norrköping árið 2015 en síðan Malmö árið 2020. Þá var hann hluti af liði AEK sem varð grískur meistari árið 2018. Alls á Arnór Ingvi að baki 220 leiki í efstu deild Svíþjóðar samkvæmt vefsíðunni Transfermarkt og hefur í þeim leikjum skorað 47 mörk og gefið 40 stoðsendingar. Þar að auki býr hann að mikilli reynslu úr Evrópuboltanum. Félagsskipti Arnórs Ingva frá Norrköping til KR marka endurkomu hans í íslenska boltann en síðast spilaði Arnór í efstu deild hér á landi tímabilið 2013 með liði Keflavíkur. Alls á Arnór að baki 52 leiki í efstu deild hér á landi fyrir lið Keflavíkur og hefur í þeim leikjum skorað tíu mörk. Íslenski boltinn Besta deild karla KR Mest lesið Dómarinn hlýtur mikið lof fyrir stundarbræði í garð Jake Paul og Joshua Sport Pílukastarinn biðst afsökunar á að hafa fallið á lyfjaprófinu og öllum lygunum Sport Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Enski boltinn Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Enski boltinn Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina Fótbolti Tvær títanplötur settar í Jake Paul eftir kjálkabrotið Sport Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Íslenski boltinn Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Enski boltinn Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Enski boltinn Fleiri fréttir Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Axel verður áfram hjá Aftureldingu Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Gylfi með tvö og Víkingar byrja á sigri Frá Akureyri til Danmerkur Markadrottningin heldur að landsliðið sé búið spil Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Stjarnan sækir markvörð í 3. deildina „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Valur dregur sig úr Bose-bikarnum „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Yngir upp í allt of gamalli deild Þróttur keypti Adam Árna frá Grindavík Sjá meira