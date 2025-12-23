Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. desember 2025 11:02 Raul Jiménez er einn af aðeins tveimur leikmönnum sem hafa skorað úr öllum sínum vítum. Ryan Pierse/Getty Images Raul Jiménez skoraði úr vítaspyrnu í gærkvöldi og jafnaði þar með met Yaya Touré, bestu vítaskyttu í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Jiménez skoraði af öryggi úr spyrnunni og tryggði Fulham 1-0 sigur gegn Nottingham Forest. Hann hefur þurft að bíða lengi eftir tækifærinu því þetta var fyrsta vítaspyrna Fulham síðan í janúar. Mexíkóski framherjinn hefur nú skorað úr öllum sínum ellefu vítaspyrnum í deildinni, líkt og Yaya Touré. Þeir tveir eru einu vítaskytturnar sem hafa tekið fleiri en tíu víti og skorað úr þeim öllum en Cole Palmer átti fyrra fullkomna metið, tólf mörk úr tólf vítum, áður en hann klúðraði víti gegn Leicester á síðasta tímabili. Jiménez þarf því núna að skora úr næstu tveimur vítum til að eigna sér metið algjörlega. Fyrrum Brentford liðsfélagarnir Bryan Mbeumo og Ivan Toney voru báðir með tíu mörk úr sínum tíu fyrstu spyrnum en klikkuðu á þeirri elleftu. Yaya Touré var örugg vítaskytta fyrir Manchester City. Nordic Photos/Getty Images Og þó þeir Jimenéz og Touré séu fullkomnar skyttur eiga þessir menn langt í land með að skora flest mörk úr vítum. Alan Shearer (56), Frank Lampard (43), Mohamed Salah (35), Harry Kane (33) og Steven Gerrard (32) hafa skorað mest allra úr vítum en komast ekki á listann yfir sparkvissustu skytturnar. Sparkvissustu vítaskyttur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Yaya Touré – 100% (11/11) Raúl Jiménez – 100% (11/11) Matt Le Tissier – 96.2% (25/26) Danny Murphy – 94.7% (18/19) Callum Wilson – 94.1% (16/17) James Beattie – 94.1% (16/17) Julian Dicks – 93.8% (15/16) Cole Palmer – 92.9% (13/14) Bukayo Saka – 92.3% (12/13) Thierry Henry – 92% (23/25) Enski boltinn Fulham FC Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Enski boltinn Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Salah færði Egyptum draumabyrjun Fótbolti Kansas frá Kansas til Kansas Sport Fleiri fréttir Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Sjá meira