Liðsfélagi Sveindísar spilaði sinn fyrsta leik eftir hjartastoppið

Savy King, liðsfélagi íslensku landsliðskonunnar Sveindísar Jane Jónsdóttur, sneri aftur á völlinn í fyrsta sinn í rúma tíu mánuði þegar hún kom inn á völlinn sem varamaður í sigri Angel City FC á Chicago Stars FC á sunnudagskvöldið.
Hin 21 árs gamla leikkona hafði ekki spilað síðan 9. maí 2025, þegar hún fékk hjartastopp á vellinum í leik gegn Utah Royals. Það tókst að koma henni til bjargar en þetta þýddi að hún þurfti að fara í opna hjartaaðgerð.
King hljóp inn á völlinn á 63. mínútu við dynjandi lófaklapp heimamanna á BMO-leikvanginum þegar Angel City leiddi 2-0. Gestgjafarnir skoruðu tvö mörk til viðbótar eftir að King kom inn á og unnu opnunarleik sinn í NWSL-deildinni 4-0. Sveindís Jane lagði upp síðasta markið.
Four goals, a clean sheet, and a return from Savy King is more than enough reason to party in LA tonight 🎉Angel City vs Chicago Stars recap presented by @Nationwide pic.twitter.com/OojP3aq1QZ— National Women’s Soccer League (@NWSL) March 16, 2026
„Ég var ofboðslega stressuð, satt best að segja. En þegar ég kom inn á völlinn hugsaði ég: Ég hef verið hér áður og ég er tilbúin í þetta,“ sagði King eftir leikinn.
„Síðustu tíu mánuðir hafa verið ótrúlegir fyrir mig. Mikil vinna, mikið þrek, mikið blóð, sviti og tár sem fólk sá ekki. En ég fann að ég var eins tilbúin og ég gat orðið á þessari stundu og ég vildi ekki láta óttann og hræðsluna við að spila aftur stöðva mig í því sem ég vildi gera,“ sagði King
Sumarið 2025 útskrifaðist King úr endurhæfingu og fékk leyfi til að snúa aftur á æfingasvæði Angel City til að æfa án snertingar um haustið. Á undirbúningstímabilinu fékk King fullt leyfi fyrir snertingu og sneri aftur til fullra æfinga með liðsfélögum sínum í Angel City.
Both Angel City and Utah Royals came together for Savy King, who exited Friday night's match on a stretcher following a medical event on the field.Alex Loera, who was teammates with King at Bay FC, led the group. pic.twitter.com/cJC3fJymZu— espnW (@espnW) May 10, 2025
Þegar hún sneri aftur á völlinn á sunnudag gat King spilað í rúmar þrjátíu mínútur, sem hún sagði að „skipti öllu máli fyrir sig“ og bætti við að hún væri snortin vegna „Savy King“-söngvanna sem hún heyrði frá stuðningsmönnum Angel City.
„Stuðningsmenn okkar hafa staðið með mér í gegnum allt þetta ferli og þeir hafa sent mikla ást og margar bænir,“ sagði King. „Þeir hafa svo sannarlega hjálpað mér mikið í gegnum þennan bata. Þegar mér fannst ég ekki vilja halda áfram voru þeir alltaf til staðar til að styðja mig og lyfta mér upp. Að hafa þá hér og geta spilað fyrir framan þá og sýnt þeim að það sé allt í lagi með mig er bara besta tilfinning í heimi.“