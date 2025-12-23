Enski boltinn

Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Douglas Luiz krækti fæti í Kevin og vítaspyrna var dæmd.
Douglas Luiz krækti fæti í Kevin og vítaspyrna var dæmd. Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Fulham vann 1-0 gegn Nottingham Forest í gærkvöldi, þökk sé vítaspyrnu sem Kevin fiskaði og Raul Jimenez skoraði úr.

Vítið var dæmt undir lok fyrri hálfleiks þegar Douglas Luiz krækti fæti í Kevin. Luiz var liggjandi í jörðunni og reyndi að hreinsa burt en Kevin varð fyrri til að setja fótinn í boltann.

„Mér fannst þetta grimmt. Þetta er ein af þessum ákvörðunum þar sem er ómögulegt að segja hvort dómarinn hafi rétt eða rangt fyrir sér, en fyrir mér er þetta frekar aumt“ sagði Jamie Carragher, sparkspekingur Sky Sports eftir leik.

Dæmi hver fyrir sig en Fulham fögnuðu öðrum sigri sínum í röð og skildu Forest eftir í fallsæti.

Vítaspyrnudóminn má sjá eftir um eina og hálfa mínútu í hápunktunum hér fyrir neðan.

Klippa: Fulham - Nottingham Forest 1-0
Enski boltinn Fulham FC Nottingham Forest

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið