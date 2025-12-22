Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. desember 2025 13:32 Það vantar ekki starfsfólkið hjá langstærsta sérsambandinu í íslenskum íþróttum. Myndin tengist fréttinni ekki beint en hún er tekin fyrir landsleik hjá Íslandi. Getty/Alex Nicodim Knattspyrnusamband Íslands taldi ástæðu fyrir því að útskýra betur starfsmannahald sambandsins í frétt á heimasíðu þess. Þar kemur í ljós að Ísland er nálægt botninum þegar kemur að evrópsku knattspyrnusamböndunum. „Reglulega kviknar umræða innan knattspyrnuhreyfingarinnar um umfang starfsemi KSÍ og þá helst um verkefni skrifstofu og fjölda starfsfólks,“ byrjar fréttin hjá KSÍ. „Vegna þessa vill KSÍ vekja athygli á því að í mannauðsrannsókn sem UEFA framkvæmdi árið 2024 (UEFA Human Resources Benchmarking Report) kom m.a. fram að KSÍ væri í 53. sæti af öllum 55 knattspyrnusamböndum innan UEFA þegar talinn væri fjöldi starfsfólks – sem sagt, knattspyrnusambönd aðeins tveggja aðildarlanda UEFA eru með færri starfsmenn en KSÍ,“ segir í fréttinni. Fréttaskrifari útskýrir frekar starfsmannaveltu Knattspyrnusambands Íslands en á skrifstofu sambandsins og Laugardalsvelli eru í desember 2025 alls 37,8 stöðugildi. „Á skrifstofunni, að meðtöldum formanni KSÍ og landsliðsþjálfurum, eru 31,8 föst stöðugildi (þar af hafa landsliðsþjálfarar 9,6 stöðugildi). Þessu til viðbótar eru fjögur stöðugildi sem eru fjármögnuð með styrkjum frá UEFA og FIFA - eitt tímabundið stöðugildi í innleiðingu á nýju mótakerfi (styrkur meðan á innleiðingu stendur) og þrjú stöðugildi í sérverkefni á knattspyrnusviði (styrkur meðan verkefni er í gangi). Styrkir í þessum tilfellum eru eyrnamerktir einmitt þessum tilteknu verkefnum/stöðugildum og fengjust ekki ef þessi verkefni væri ekki í gangi,“ segir í fréttinni. Það kemur einnig fram að það eru tvö stöðugildi á Laugardalsvelli sem sjá um viðhald vallarins sem og mannvirkisins í samstarfi við Reykjavíkurborg á grundvelli þjónustu- og rekstrarsamnings milli aðila. Þetta gera alls 37,8 stöðugildi en það er tekið sérstaklega fram að sex þeirra eru ekki fjármögnuð af Knattspyrnusambandi Íslands. Fréttaskrifari bætir einnig við samanburði við frændur okkar Færeyinga. „Til fróðleiks og samanburðar má nefna að starfsmenn færeyska knattspyrnusambandsins nú í desember 2025 eru 35 alls, að meðtöldum landsliðsþjálfurum, og þar af tvö stöðugildi sem bera ábyrgð á umsjón og viðhaldi skrifstofuaðstöðu. Til viðbótar þessum 35 stöðugildum eru fjórir starfsmenn sveitarfélagsins í Þórshöfn sem bera ábyrgð á viðhaldi þjóðarleikvangsins í Færeyjum og sinna honum samhliða fjórum öðrum leikvöngum sem sveitarfélagið rekur,“ segir í fréttinni. KSÍ Fótbolti Mest lesið Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Íslenski boltinn Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund Fótbolti Stórstjarna úr WNBA-deildinni í heimsókn á Íslandi Körfubolti „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Enski boltinn Ótrúleg tíðindi á HM í pílukasti: „Mikið sjokk“ Sport Fleiri fréttir Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Axel verður áfram hjá Aftureldingu Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Gylfi með tvö og Víkingar byrja á sigri Frá Akureyri til Danmerkur Markadrottningin heldur að landsliðið sé búið spil Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Stjarnan sækir markvörð í 3. deildina „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Valur dregur sig úr Bose-bikarnum „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Sjá meira