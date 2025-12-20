Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham

Fár stuðningmaður Tottenham hefur gleymt eina marki Svíans Eriks Edman fyrir klúbbinn þegar hann negldi boltann af 45 metrunum yfir Jerzy Dudek í marki Liverpool fyrir 20 árum síðan. Það er eitt af fjölmörgum mörkum sem skoruð hafa verið í viðureignum liðanna í gegnum tíðina.
Tottenham og Liverpool mætast klukkan 17:30 í dag. Bein útsending hefst klukkan 17:20 á Sýn Sport.
Fleiri vinstri bakverðir en Edman koma við sögu. Norðmaðurinn John Arne Riise skoraði með einum af mörgum þrumufleygum sínum gegn Tottenham og furðufuglinn Benoit Assou-Ekotto skoraði eitt gott gegn Liverpool.
Luis Suárez skoraði eitt af sínum fjölmörgu mörkum veturinn 2013-14 með glæsilegri vippu á White Hart Lane og djúpu miðjumennirnir Victor Wanyama og Pierre-Emile Höjberg eiga sitthvora þrumuna gegn Rauða hernum.
Tíu bestu mörkin úr viðureignum liðanna tveggja má sjá í spilaranum.