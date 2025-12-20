Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn

Aron Guðmundsson skrifar
Viktor Gyökeres skoraði eina mark Arsenal í kvöld
Viktor Gyökeres skoraði eina mark Arsenal í kvöld Vísir/Getty

Arsenal tyllti sér aftur á topp ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 1-0 sigri á útivelli gegn Everton í kvöld.

Sigur Manchester City fyrr í dag gegn West Ham sá til þess að Skytturnar hans Mikel Arteta þurftu sigur í kvöld gegn Everton til þess að endurheimta toppsætið.

Og það varð raunin. Svíinn Viktor Gyökeres skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu eftir að Jake O´Brien, varnarmaður Everton áður gerst brotlegur innan teigs með því að handleika knöttinn. 

Gyökeres var öryggið uppmálað á vítapunktinum og kom boltanum fram hjá Jordan Pickford í marki Everton. Hans fimmta deildarmark á tímabilinu fyrir Arsenal.

Lokatölur 1-0 sigur Arsenal sem fer þar með aftur á topp ensku úrvalsdeildarinnar. Þar er liðið með tveggja stiga forskot á Manchester City í öðru sætinu. Everton er í tíunda sæti.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið