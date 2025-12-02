Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Manchester City
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Newcastle
Tottenham
Fótbolti - La Liga
Barcelona
Atlético Madrid
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Valur
Keflavík
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 2. desember 2025
1 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Manchester City
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Newcastle
Tottenham
Fótbolti - La Liga
Barcelona
Atlético Madrid
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Valur
Keflavík
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél
Íslenski boltinn
Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 27-36 | Þungur róður í Dortmund
Handbolti
„Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“
Enski boltinn
Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“
Fótbolti
Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina
Fótbolti
Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool
Enski boltinn
Sjö nýliðar í stóra EM-hópnum hans Snorra
Handbolti
Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun
Enski boltinn
Fulham - Manchester City | Sækja að toppsætinu
Enski boltinn
Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun
Enski boltinn
Fleiri fréttir
Newcastle - Tottenham | Sex stiga leikur í norðrinu
Fulham - Manchester City | Sækja að toppsætinu
Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun
FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM
Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“
Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun
„Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“
Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool
Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador
Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig
Undirbýr Liverpool líf án Salah?
Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“
Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“
Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn
Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili
Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi
Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan
Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri
„Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“
Endurkomusigur United á Selhurst Park
Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham
Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann
Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham
Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford
Foden kom City á beinu brautina á ný
Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér
Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu
Real hafi misst áhugann á slökum Konaté
Sjáðu bestu mörkin: Klókur Kanu og eitraður Essien
Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu
Sjá meira
Mest lesið
Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél
Íslenski boltinn
Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 27-36 | Þungur róður í Dortmund
Handbolti
„Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“
Enski boltinn
Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“
Fótbolti
Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina
Fótbolti
Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool
Enski boltinn
Sjö nýliðar í stóra EM-hópnum hans Snorra
Handbolti
Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun
Enski boltinn
Fulham - Manchester City | Sækja að toppsætinu
Enski boltinn
Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun
Enski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Manchester City
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Newcastle
Tottenham
Fótbolti - La Liga
Barcelona
Atlético Madrid
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Valur
Keflavík
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar