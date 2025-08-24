Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 24. ágúst 2025
13 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
„Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“
Sport
Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins
Fótbolti
Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli
Fótbolti
Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark
Sport
Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði
Enski boltinn
Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM
Körfubolti
Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja
Fótbolti
Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham
Fótbolti
Arnar og Bjarki unnu golfmót
Golf
Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni
Sport
Fleiri fréttir
Í beinni: Fulham - Manchester United | Hvað gera djöflarnir í Lundúnum?
Fullkomin byrjun Everton á nýja heimilinu
Áfram í marki Man. Utd eftir mistökin
Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði
Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool
Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka
Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum
Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs
Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum
Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“
Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst
Framlengir við City: „Ég elska Manchester“
Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham
Rodri og Foden klárir í slaginn
Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs
Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur
Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn
Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland
„Ég vil hundrað prósent sjá hann aftur í Newcastle-treyju“
Grét í viku þegar Arsenal vildi hann ekki en sama félag borgar nú marga milljarða
Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn
Tottenham beinir sjónum sínum að besta unga leikmanninum
Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði
Frimpong strax úr leik hjá Liverpool
Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru
Wirtz strax kominn á hættusvæði
Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast
Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar?
Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá
Arsenal að stela Eze frá Tottenham
Sjá meira
Mest lesið
„Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“
Sport
Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins
Fótbolti
Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli
Fótbolti
Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark
Sport
Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði
Enski boltinn
Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM
Körfubolti
Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja
Fótbolti
Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham
Fótbolti
Arnar og Bjarki unnu golfmót
Golf
Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni
Sport
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Manchester Utd
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar