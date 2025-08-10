Borgarbúar fá annan góðviðrisdag Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 10. ágúst 2025 07:46 Hvað fáum við marga sólardaga til viðbótar? Vísir/Anton Brink Grunn lægð gengur til norðausturs fyrir suðaustan land í dag, áttin verður því norðlæg eða breytileg og vindur fremur hægur. Dálítil væta norðaustan- og austanlands, og samfelld rigning allra syðst, en þurrt að mestu í öðrum landshlutum. Þetta eru hugleiðingar veðurfræðings Veðurstofu Ísland fyrir veðurfar dagsins í dag. Samkvæmt spákortinu verður bjart á suðvesturhorninu í dag Eftir hádegi verður bjart að mestu á Vesturlandi og þá dregur úr vætu við suðurströndina. Hiti 8 til 17 stig yfir daginn, hlýjast suðvestantil. Á morgun nálgast næsta lægð úr suðvestri. Það snýst því í vaxandi suðaustanátt og þykknar upp sunnan- og vestantil, 8-15 m/s þar síðdegis og rigning með köflum, en hægari vindur og lengst af bjart um landið norðaustanvert. Hiti víða 10 til 17 stig. Á þriðjudag gengur lægðarmiðjan svo austur yfir landið með breytilegri átt og vætu í flestum landshlutum. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag:Vaxandi suðaustanátt og þykknar upp sunnan- og vestantil, 8-15 m/s síðdegis og rigning með köflum. Hægari vindur og lengst af bjart um landið norðaustanvert. Hiti víða 10 til 17 stig.Á þriðjudag:Breytileg átt 5-13 og rigning með köflum, en samfelld úrkoma á Suðurlandi fram á kvöld. Hiti 9 til 15 stig.Á miðvikudag:Norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir á víð og dreif, en þurrt á Vesturlandi. Hiti 7 til 16 stig, mildast syðst.Á fimmtudag:Hægt vaxandi suðvestanátt og bjart með köflum, en dálítil væta vestanlands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast austantil.Á föstudag:Suðvestanátt og rigning með köflum, en úrkomuminna um landið austanvert. Milt í veðri.Á laugardag:Suðvestlæg átt og dálítil væta, en þurrt norðaustanlands. Veður Mest lesið Lögreglan tekur leigubílamálin fastari tökum Innlent Sendiherra á Íslandi á grundvelli misskilnings Innlent Eiganda Trump Burger verður sparkað úr landi Erlent Úkraína og Evrópa óttast meðvirkni Trump Erlent Pallaball fram á rauðanótt: „Farðu og finndu fólkið þitt!“ Innlent Bjartsýn á að Trump nái árangri með Pútín Erlent Níu gistu fangageymslur í nótt Innlent Amma ræsti neyðarhnapp við enn eina árás dóttur sinnar Innlent Taka þurfi ráðgjöf Hafró til endurskoðunar Innlent Alelda bíll á Emstruleið Innlent Fleiri fréttir Borgarbúar fá annan góðviðrisdag Viðrar vel til gleðigöngu Rigning norðantil en yfirleitt bjart sunnan heiða Hiti að sautján stigum og hlýjast suðvestantil Úrkomusvæði fer yfir sunnan- og vestanvert landið Dálítil væta en fremur hlýtt Varasamar aðstæður fyrir ferðalanga „Eins og að vera úti á rúmsjó“ í Eyjum annað kvöld Spáin versnar á ný og gul viðvörun í Eyjum Rok og rigning sama hvert er litið Allt að nítján stiga hiti á Suðurlandi Lægðardrag yfir vestanverðu landinu en hiti gæti náð 18 stigum Hiti gæti náð tuttugu stigum fyrir austan Spá þoku fyrir norðan og austan Líkur á eldingum norðantil og gasmengun vestantil Reykvíkingar fengu loksins tuttugu gráður Landshitametið ekki fallið en hitamet fallin á ákveðnum stöðvum „Raunhæfur möguleiki“ að hitamet falli á morgun Hiti gæti náð 25 stigum í dag Veðurblíða víða um land Spá hitabylgju í byrjun næstu viku og allt að 29 stigum Hlýnar um helgina Skýjað með skúrum í höfuðborginni Rigning í Reykjavík en hlýtt og gott fyrir austan „Við sáum að veðrið var best fyrir austan þannig við drifum okkur austur“ Hiti nær tuttugu stigum víða á morgun Fínasta veður um land allt Hægviðri, hafgola og hiti að átján stigum Skúrir á víð og dreif Rigning með köflum sunnan- og vestanlands Sjá meira