Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Samúel Karl Ólason skrifar 1. október 2026 11:14 Elbridge Colby, stefnumálastjóri varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna, og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO. Colby hefur tekið stóran þátt í endurskoðun Bandaríkjamanna á viðveru bandarískra hermanna í Evrópu. EPA/OLIVIER MATTHYS Ríkisstjórn Donalds Trump er að sniðganga nokkra mikilvæga bandamenn Bandaríkjanna og evrópsk hergagnafyrirtæki fyrir fund sem halda á í mánuðinum. Fundurinn á að snúast um framtíð Atlantshafsbandalagsins en mörgum af þeim aðildarríkjum sem verja hvað mestu til varnarmála hefur ekki verið boðið á hann. Fundurinn á að vera haldinn í Póllandi seinna í október en á meðal þeirra sem hafa ekki fengið boð á hann eru Frakkar, Bretar og ríkisstjórnir Eystrasaltsríkjanna. Þar á meðal eru ríki sem hafa aukið fjárútlát til varnarmála í takt við kröfur ríkisstjórnar Trumps. „Við erum að gera allt sem hefur verið krafist af okkur,“ sagði einn embættismaður frá ríki sem verið er að sniðganga við blaðamann Politico. „Við erum að reyna að átta okkur á því hver viðmiðin eru og hver tilgangur þessara funda er. Það er ekki búið að segja okkur mikið.“ Hafa ýtt undur sundrung Trump og hans helstu ráðherrar og embættismenn hafa fyrir ýtt undir sundrung innan bandalagsins. Sjálfur hefur Trump ítrekað talað um að NATO geri ekkert fyrir Bandaríkin og að önnur ríki bandalagsins myndu ekki koma Bandaríkjunum til aðstoðar. Þá hefur hann gefið til kynna að hann myndi ekki aðstoða önnur ríki í bandalaginu, ef ráðist yrði á þau. Í Hvíta húsinu og í varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna er nú verið að endurskoða viðveru bandarískra hermanna í Evrópu. Sú endurskoðun byggir að einhverju leyti á spurningalista sem Bandaríkjamenn sendu á ríkisstjórnir annarra NATO-ríkja í sumar. Sjá einnig: Segja ekkert um svörin við yfirheyrslu Trumps Spurningarnar á þessum lista sneru að miklu leyti að því hvernig umræddar ríkisstjórnir hafa og geta í framtíðinni stutt við utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Hann snerist einnig um vopnakaup frá Bandaríkjunum og hvort ríkisstjórnirnar væru tilbúnar til að taka afstöðu gegn áætlunum innan Evrópusambandsins um að leggja áherslu á uppbyggingu hergagnaframleiðslu í Evrópu. Það hefur reynst verulega óvinsælt í Bandaríkjunum og hafa embættismenn Trump kvartað sáran yfir því en væntanleg hernaðaruppbygging í Evrópu er að stórum hluta til komin vegna ótta ráðamanna þar um að Bandaríkin séu ekki lengur eins áreiðanlegir bandamenn og þeir hafa verið. Sjá einnig: Kvarta sáran yfir vopnakaupum Evrópu Þá var einnig þrýst á þessar ríkisstjórnir að segja sig frá Rómarsamþykktinni um stofnun Alþjóðlega sakamáladómstólsins. Sjá einnig: Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Ráðamenn víða í Evrópu eru sagðir hafa áhyggjur af því að Trump-liðar ætli sér að refsa tilteknum ríkjum heimsálfunnar, sem þeim finnst ekki haga sér í takt við vilja Trumps. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Trumps, hefur varað meinta bandamenn Bandaríkjanna við því að styðji þeir ekki hagsmuni Bandaríkjanna verði afleiðingar af því. Hafa haldið tvo fundi fyrir Elbridge Colby, stefnumálastjóri varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna, mun leiða fundinn í Póllandi en hann mun hafa haldið tvo sambærilega fundi fyrr á árinu. Á þá fundi bauð hann Norðmönnum, Svíum, Finnum, Pólverjum, Þjóðverjum og Hollendingum. Einn embættismaður sem sótti þá fundi heldur því fram við Politico að þeim hafi ekki verið ætlað að ýta undir sundrung innan NATO, heldur væri þeim ætlað að styrkja bandalagið. Hann viðurkenndi þó að innan NATO væri reiði meðal embættismanna ríkja sem hefðu ekki fengið boð á fundina. Eftir fyrsta fundinn, sem haldinn var í Noregi, skrifaði Colby á X að hann hefði fundað með NATO-bandamönnum sem væru að mæta skuldbindingum sínum um fjárútlát til varnarmála og væru tilbúnir til að gera meira fyrir NATO. Saman væru þessi ríki að róa í átt að nýju bandalagi. Þá sagði hann að þessir tilteknu bandamenn væru ekki að biðja um ölmusu. Many important allies in Europe are ready to move fast and do the work needed for Europe to take primary responsibility for its conventional defense. What these allies are asking for is not a handout but a hand up: clarity, collaboration, and cooperation on things like planning… pic.twitter.com/HAll9RsGlI— Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) June 9, 2026 Bandaríkin Donald Trump NATO Hernaður Öryggis- og varnarmál Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Innlent Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Innlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Fleiri fréttir Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Svissneskir jöklar rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum Gera óháða rannsókn á hópnauðgun við háskólann Dæmd í Danmörku fyrir stuld og sölu rándýrra Pokémon-spila Skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli Á spítala eftir misheppnaða aftöku Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Rússar sagðir hafa ætlað að myrða Kasparov Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Hundruð unglinga handteknir í Frakklandi Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Fundu eldsneyti en engin sprengiefni í bílunum Hafa enn ekki ákveðið hvort rétta eigi aftur yfir Clancy Skoða byggingu evrópskrar geimstöðvar Enn lítið um svör í Englandi Fundu lúxusíbúð með golfhermi innan veggja fangelsis Síðustu hermennirnir fara frá Írak, aftur Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi „Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Kynna fyrsta „núllosunarsvæði“ Danmerkur Norlén tekinn aftur við og boðar formenn á fund Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Sjá meira