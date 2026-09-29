Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi Samúel Karl Ólason skrifar 29. september 2026 10:58 Frá mótmælum gegn hernámi Rússa á Oleskhy sem haldin voru í Brussel í gær. Um 24 þúsund manns bjuggur þar fyrir stríð en óljóst er hve margir eru þar núna. Áætlanir reika frá tvö til sex þúsund og er fólkið talið búa við hræðilegar aðstæður. Getty/Daniel Gnap Íbúar Oleshky, sem er bær undir stjórn Rússa í Kherson-héraði í Úkraínu, hafa setið fastir í bænum í rúma fjóra mánuði. Þá skortir mat og aðrar nauðsynjar og hafa borist fregnir af því að fólk sé að borða gras og jurtir til að reyna að halda lífi. Þar að auki eru ítrekað gerðar drónaárásir gegn þeim og hefur aðstæðum í bænum verið lýst sem „helvíti á jörðu“. Rússar eru sagðir hafa umkringt bæinn með jarðsprengjum. Ráðamenn í Úkraínu óttast um líf þessa fólks, sem talið er að séu um tvö þúsund talsins. Rússar eru sagðir meina fólkinu að yfirgefa bæinn og hafa rússneskir hermenn birt myndefni af líkum fólks við jarðar borgarinnar. Fólkið er talið hafa reynt að flýja frá Oleshky. Michael O‘Flaherty, yfirmaður mannréttindamála hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, lýsti á dögunum yfir áhyggjum vegna ástandsins. Hann sagði íbúa í bráðri hættu og sagði að það væri á höndum Rússa að útvega fólkinu sem það hefði hernumið matvæli og aðrar nauðsynjar. I am alarmed by the rapidly deteriorating humanitarian crisis in Oleshky, a town in the temporarily occupied parts of the Kherson region of Ukraine. Civilians, including children, are trapped without sufficient food, medicines, medical care, running water or electricity.… pic.twitter.com/jRvkiDPe2c— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) September 25, 2026 Andrii Sybiha, utanríkisráðherra Úkraínu, vakti einnig athygli á ástandinu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Sakaði hann Rússa um að vera að svelta íbúa Oleshky til dauða með vísvitandi hætti. Úkraínumenn notuðu um helgina dróna til að flytja mat og aðrar nauðsynjar til bæjarins, sem er sunnan megin við Dnipró og þar af leiðandi á yfirráðasvæði Rússa. Forsvarsmenn hersins segjast hafa flutt um fjögur tonn af mat til bæjarins en óljóst sé hversu mikið af því endaði í höndum rússneskra hermanna, samkvæmt frétt Guardian. This tells you everything you need to know about what is happening in Oleshky.Ukraine is finding ways to deliver food to our people even under temporary occupation. Russia is reportedly shooting down drones carrying that food and confiscating humanitarian aid meant for starving… https://t.co/N5VZZTLBCm— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 27, 2026 Fyrr í mánuðinum viðurkenndi Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, að ástandið í bænum væri alvarlegt. Hann sakaði þó Úkraínumenn um að bera ábyrgð á stöðunni. Þeir væru að stöðva sendingar nauðsynja til íbúa bæjarins. Í skilaboðum til blaðamanna Guardian segja íbúar að staðan sé gífurlega alvarleg. Þau borði eina máltíð á dag, sem sé yfirleitt súpa sem gerð sé með jurtum sem finnast í blómapottum í bænum og illgresi. Bannað að grafa lík íbúa Blaðamenn BBC hafa einnig náð að ræða við íbúa Oleshky. Ein kona sagði íbúa undir linnulausum árásum. Vísaði hún til þess að hjón sem hún þekkti hefðu farið til nágrannabæjar að verða sér úti um mat. Þeim hafi tekist það en ekki tekist að snúa aftur áður en útgöngubann sem Rússar hafa sett á fór í gildi. Hjónin voru drepin með sjálfsprengidrónum á leið þeirra inn í bæinn. Blaðamenn BBC segjast hafa heyrt margar sambærilegar sögur frá Oleshky. Haft er eftir sérfræðingum Sameinuðu þjóðanna að þeir hafi staðfest að minnsta kosti 29 dauðsföll óbreyttra borgara í Oleshky á þessu ári. Að minnsta kosti 54 eru sagðir hafa særst. Heimamenn segja raunverulega fjöldann mun hærri. Þá segja íbúar að Rússar hafi meinað þeim að grafa fólk sem deyr í bænum, nema það deyi af náttúrulegum orsökum. Ein kona sem ræddi við blaðamenn segir að í einhverjum tilfellum hafi lík legið á götum bæjarins frá því í desember. Í frétt BBC segir að þetta hafi verið staðfest með mjög grófum myndum sem blaðamennirnir hafi fengið sendar. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Vladimír Pútín Hernaður Tengdar fréttir Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Úkraínskir hermenn hafa rekið Rússa á brott frá meira landsvæði í norðanverðu Dónetsk-héraði, þar sem Úkraínumenn hafa staðið í gagnsókn gegn Rússum um nokkurt skeið. Sókninni er ætlað að gera Rússum erfiðara að leggja undir sig „virkjabeltið“ svokallaða í Dónetsk og þar með restina af Donbas-svæðinu. 28. september 2026 16:38 Vilja formlega afsökun frá Selenskí Ráðamenn í Suður-Kóreu hafa farið fram á að kollegar þeirra í Úkraínu biðji þá formlega afsökunar. 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