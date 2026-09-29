Andreas Norlén, þingmaður hægriflokksins Moderaterna, var í gær endurkjörinn sem forseti sænska þingsins. Norlén fundar á morgun með formönnum flokka til að afhenda nýjum leiðtoga stjórnarmyndunarumboðið.
Norlén hefur gegnt embættinu frá árinu 2018 og var búist við því að nýr forseti tæki við í gær þar til Vinstri flokkurinn tilkynnti á sunnudagskvöld að hann myndi kjósa Norlén til forseta þingsins.
„Það gæti tekið langan tíma fyrir Svíþjóð að fá ríkisstjórn. Þá þurfum við stöðugleika og fastan punkt. Þess vegna munum við greiða Andreas Norlén atkvæði okkar,“ sagði Ida Gabrielsson, varaformaður flokksins, í þættinum Agenda.
Greint var frá því í gær að Magdalena Andersson formaður Jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð segðist hafa gefist upp á stjórnarmyndun til vinstri eftir að Vinstriflokkurinn á sænska þinginu hafnaði tillögu þeirra að nýjum forseta. Hún tilkynnti á blaðamannafundi snemma í gær að hún sæi engan möguleika á því að mynda ríkisstjórn. Í umfjöllun sænska miðilsins Aftonbladet kemur fram að í kjölfarið hafi Simona Mohamsson, leiðtogi Frjálslynda flokksins, boðið Vinstri flokknum til viðræðna.
Síðar í gær var Andreas Norlén úr Moderaterna endurkjörinn forseti þingsins. Hann fékk 200 atkvæði og Johanna Haraldsson úr Jafnaðarmannaflokknum fékk 146 atkvæði. Í frétt Aftonbladet segir að endurtelja hafi þurft atkvæðin í kosningunni og að eitt atkvæði hafi verið ógilt.
Norlén hefur boðað formenn flokka til fundar á morgun, miðvikudag, og getur eftir það falið nýjum leiðtoga stjórnarmyndunarumboð.
Fram kemur í frétt Aftonbladet að forseti þingsins geti í mesta lagi lagt fram fjórar tillögur að forsætisráðherra til atkvæðagreiðslu í þingsalnum, verði þær allar felldar verði boðað til aukakosninga.
Þingkosningar í Svíþjóð fóru fram fyrr í mánuðinum þar sem ríkisstjórnarflokkarnir lutu í lægra haldi fyrir stjórnarandstöðuflokkunum. Þar fékk flokkur Andersson flest atkvæði, 28 prósent. Þar á eftir var flokkur Ulf Kristersson, Moderante, sem fékk 19,8 prósent atkvæða. Í kjölfarið sagði Kristersson af sér embætti forsætisráðherra.
Formaður Vinstriflokksins í Svíþjóð telur að rannsókn á kosningasvindli sem gagnaðist nýkjörnum þingmanni flokksins hafi ekki áhrif á stjórnarmyndunarviðræður. Þetta er í fyrsta skipti sem formaðurinn tjáir sig um rannsóknina.
Þingmaður Vinstriflokksins í Svíþjóð sem virðist hafa notið góðs af kosningasvindli segist ætla í leyfi á meðan lögregla rannsakar málið. Hann segist ekki hafa komið nálægt svindli og engar upplýsingar hafa enn bendlað hann persónulega við það.
Sænsk yfirvöld rannsaka nú meint kosningasvindl eftir að kæra barst yfirvöldum í kjölfar þingkosninganna í Svíþjóð þann 13. september síðastliðinn. Frambjóðandi Vinstriflokksins er meðal annars sakaður um að hafa borgað fólki fyrir að merkja við sig á kjörseðlinum.