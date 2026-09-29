Bensín- og dísilbílar gætu brátt orðið sjaldgæf sjón í Vesterbro-hverfinu í Kaupmannahöfn í Danmerku en meirihluti í loftlags-, umhverfis- og tækninefnd borgarinnar samþykkti tillögu um svokallað „núllosunarsvæði“ í hluta hverfisins.
Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins kemur fram að tillagan banni í grundvallaratriðum ferðalög um svæðið á bensín- og díselbílum. Umhverfisstofnun Danmerkur þurfi að samþykkja tillöguna auk þess sem hún þarf síðan samþykki í borgarstjórn. Upphaflega hafi tillagan náð yfir stærra svæði en það hafi verið minnkað eftir neikvæðar umsagnir frá íbúum, fyrirtækjum og hagsmunasamtökum sem gagnrýndu tillöguna.
Þá hefur danska ríkisútvarpið eftir Lone Billehøj formanni hverfisráðs Vesterbro að undanþágur verði í gildi fyrir ýmsa starfsemi líkt og fyrir líkbíla og sérhæfð ökutæki. Þá hafi hverfisráðið farið fram á að ein gata yrði undanþegin vegna hótelstarfsemi svo hægt væri að nota fjölda bílastæða undir hóteli við götuna. Haft er eftir honum að hann hlakki þó til að sjá hvort hægt verði að stækka svæðið í framtíðinni.
„Ég held að það sem sé mikilvægt sé að við fáum að prófa okkur áfram til að sjá hvað virkar og hvað virkar ekki víðsvegar um Kaupmannahöfn,“ segir Billehøj sem segir að þörf væri á heildstæðri umferðaráætlun fyrir alla Kaupmannahöfn sem og nærliggjandi sveitarfélög.