Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands kallaði saman ráðherra sína til fundar í gær vegna alvarlegs atviks nærri bandarískri herstöð í landinu í fyrradag, þar sem fimm menn voru handteknir grunaðir um að leggja á ráðin um hryðjuverk og fyrir að brjóta lög um meðferð sprengiefna.
Um var að ræða svonefndan COBRA-fund, þar sem ráðherrar, háttsettir embættismenn og aðrir lykilaðilar hittast til að samræma viðbrögð við alvarlegum atburðum.
Fram hefur komið að hinir handteknu voru allir breskir ríkisborgarar, á aldrinum 23 til 25 ára. Þeim var sleppt gegn tryggingu í gær en áfram er grannt fylgst með þeim. Margt er óljóst um atvikið og óvitað hver eða hverjir standa á bak við það, eftir því sem fram kemur í frétt á breska ríkismiðlinum BBC.
Þegar í upphafi vaknaði grunur um afskipti stjórnvalda í Íran, þar sem bandaríski flugherinn hefur um árabil notað herstöðina og í sumar til aðgerða í Íran, en írönsk stjórnvöld hafa vísað því alfarið á bug, fordæmt harðlega og segja það tilhæfulausar getgátur.
Síðdegis í gær fullyrti hins vegar Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, í viðtali á sjónvarpsstöðinni Fox News að erlendur aðili hefði komið við sögu í atburðum liðinnar helgi, án þess þó að leggja fram gögn því til sönnunar.
„Það sem hefði getað gerst í Bretlandi um helgina er mjög alvarlegt,“ sagði Rubio í viðtali við Fox News í gærkvöldi.
Rubio þakkaði breskum yfirvöldum fyrir hvernig þau hefðu tekist á við málið en sagði jafnframt að margir væru órólegir yfir því að sumir þeirra sem verið er að rannsaka hafi verið látnir lausir gegn tryggingu.
Donald Trump sagði fréttamönnum í Hvíta húsinu í gær að hann hefði ekki látið mennina lausa gegn tryggingu. „Við vitum allt um þá. Við hefðum ekki látið þá lausa.“
Mennirnir fimm, allir breskir ríkisborgarar frá London á þrítugsaldri, voru handteknir snemma á sunnudagsmorgun eftir að lögreglu barst ábending frá bóndakonu á svæðinu um þrjá hvíta sendibíla sem ekið var í átt að RAF Fairford-herstöðinni þar sem bandarískar sprengjuflugvélar hafa flogið í hernaðarverkefni gegn Íran.
Þeir voru handteknir vegna gruns um brot sem tengjast sprengiefnum og að hafa undirbúið hryðjuverk. Fram kemur í frétt Guardian að í fyrstu hafi rannsókn bent til þess að sprengiefni væri að finna í bílnum en eftir að mennirnir voru látnir lausir kom í ljós að ekkert sprengiefni hafði fundist.
Laurence Taylor, yfirmaður bresku hryðjuverkalögreglunnar og aðstoðarlögreglustjóri, sagði að lausn mannanna gegn tryggingu þýddi ekki að rannsókninni væri lokið og að þeir sættu „ströngum skilyrðum“.
„Ég veit að mikill áhugi er á því hvort núverandi staða í alþjóðamálum hafi áhrif á þetta atvik. Hjá hryðjuverkalögreglunni vinnum við innan þessa samhengis á hverjum degi og á þessu stigi höldum við öllum möguleikum opnum í rannsókninni… En ég fullvissa ykkur um að við skoðum málið frá öllum mögulegum sjónarhornum. Þar á meðal hvort um starfsemi sé að ræða á vegum milliliða eða einstaklinga sem vinna, vitandi eða óafvitandi, fyrir hönd erlends ríkis.“
Heimili nærri herflugstöð í Gloucester-skíri á Englandi voru rýmd í morgun að sögn lögreglu þar í landi. Nokkrir voru handteknir grunaðir um brot á lögum er varða sprengiefni nærri stöðinni en bandaríski flugherinn hefur þar aðsetur.
Heræfingin er sögð til marks um aukna spennu í samskiptum NATO og Rússa á Norðurslóðum. Þetta nýjasta flug B-2 undirstriki hernaðarlegt mikilvægi Íslands.
Fimm voru handteknir nærri herflugstöðinni Fairford í Englandi í nótt eftir að íbúar þorps á svæðinu hringdu í lögreglu vegna þriggja sendiferðabíla sem þóttu grunsamlegir. Hringt var á lögregluna skömmu fyrir klukkan eitt í nótt en mennirnir sem voru í kjölfarið handteknir hafa verið sakaðir um brot á lögum um sprengiefni. Þeir liggja einnig undir grun um skipulagningu hryðjuverka.