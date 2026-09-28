Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Freyja Þórisdóttir skrifar 28. september 2026 20:54 Parastoo Ahmadi streymdi tónleikum sínum í desember 2024 á Youtube-rás sinni en þar kom hún fram án höfuðslæðu. Skjáskot/Youtube Þekkt söngkona í Íran hefur verið fundin sek um birtingu „ruddalegs og ósæmilegs efnis“ og mun hún hljóta sjötíu og fjögur svipuhögg sem refsingu. Efnið var beint streymi frá tónleikum hennar í desember 2024 þar sem hún kom fram án þess að klæðast hijab og í ermalausum kjól. Henni verður einnig gert að yfirgefa heimaland sitt í tvö ár. Hin tuttugu og níu ára gamla Parastoo Ahmadi er vinsæl írönsk söngkona sem kom fram án höfuðslæðu og í ermalausum kjól á Youtube-rás sinni í desember 2024. Írönsk lög banna opinberar framkomur kvenna og krefjast þess að þær beri höfuðslæður og siðlegan klæðnað. Ekki glæpur að halda tónleika Mynbandið fór sem eldur í sinu um samfélagsmiðla eftir að því var fyrst deilt og fékk milljónir áhorfa en sagt var að framkoman væri „í bága við lög og menningarlegar reglugerðir landsins“, er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið. Þar segir einnig að greint hafi verið frá því í júní að sakadómstóll í Qom hefði fundið Ahmadi og átta meðlimi hljómsveitar hennar og framleiðsluteymis seka um „móðgun við almennt siðferði“. Haft er eftir einum lögmanna hennar að þeim þyki tónleikarnir alls ekki hafa verið glæpsamlegir og að „dómstóllinn beitti einni hörðustu refsingu sem völ er á fyrir þessar ákærur, þótt sektir og vægari refsingar hafi einnig verið í boði.“ Taka á sig svipuhöggin Svo virðist sem aðalástæðan fyrir því að dæma svo harkalega hafi verið að setja fordæmi svo að það séu minni líkur á því að aðrir geri eins og Ahmadi. Þá hafi aðrir íranskir tónlistarmenn tjáð sig um dóminn og þeirra á meðal sé söngkonan Googoosh. „Megi þessir dimmu dagar taka enda og megi konur endurheimta frelsi til að velja hvernig þær lifa og klæðast og megi listræn tjáning blómstra á ný í okkar dýrmæta heimalandi,“ er haft eftir henni, sem er einnig í útlegð frá Íran, á Instagram. Tónlistarmaðurinn Hossein Alizadeh hafi sagst vera „reiðubúinn að taka sjötíu svipuhögg í stað Parastoo Ahmadi“. Samkvæmt írönskum lögum, sem byggja á túlkun landsins á sjaríalögum, verða konur og stúlkur yfir kynþroskaaldri að hylja hár sitt með hijab-slæðu og klæðast síðum, víðum fötum til að fela líkamsvöxt sinn. Myndbandið af söngatriði Ahmadi má sjá hér fyrir ofan. Íran Tónlist Dómsmál Tengdar fréttir Fangelsi og 91 svipuhögg fyrir að dansa með „Happy“ Í myndbandinu má sjá þrjá menn og þrjár konur þar sem þau dansa á götum og húsþökum í írönsku höfuðborginni Teheran. 19. september 2014 19:59 Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Erlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Fleiri fréttir Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Sjá meira