Erlent

Hlýtur ríf­lega sjö­tíu svipu­högg fyrir að koma fram án höfuðslæðu

Freyja Þórisdóttir skrifar
Parastoo Ahmadi streymdi tónleikum sínum í desember 2024 á Youtube-rás sinni en þar kom hún fram án höfuðslæðu.
Parastoo Ahmadi streymdi tónleikum sínum í desember 2024 á Youtube-rás sinni en þar kom hún fram án höfuðslæðu. Skjáskot/Youtube

Þekkt söngkona í Íran hefur verið fundin sek um birtingu „ruddalegs og ósæmilegs efnis“ og mun hún hljóta sjötíu og fjögur svipuhögg sem refsingu. Efnið var beint streymi frá tónleikum hennar í desember 2024 þar sem hún kom fram án þess að klæðast hijab og í ermalausum kjól. Henni verður einnig gert að yfirgefa heimaland sitt í tvö ár.

Hin tuttugu og níu ára gamla Parastoo Ahmadi er vinsæl írönsk söngkona sem kom fram án höfuðslæðu og í ermalausum kjól á Youtube-rás sinni í desember 2024. Írönsk lög banna opinberar framkomur kvenna og krefjast þess að þær beri höfuðslæður og siðlegan klæðnað.

Ekki glæpur að halda tónleika

Mynbandið fór sem eldur í sinu um samfélagsmiðla eftir að því var fyrst deilt og fékk milljónir áhorfa en sagt var að framkoman væri „í bága við lög og menningarlegar reglugerðir landsins“, er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.

Þar segir einnig að greint hafi verið frá því í júní að sakadómstóll í Qom hefði fundið Ahmadi og átta meðlimi hljómsveitar hennar og framleiðsluteymis seka um „móðgun við almennt siðferði“.

Haft er eftir einum lögmanna hennar að þeim þyki tónleikarnir alls ekki hafa verið glæpsamlegir og að „dómstóllinn beitti einni hörðustu refsingu sem völ er á fyrir þessar ákærur, þótt sektir og vægari refsingar hafi einnig verið í boði.“

Taka á sig svipuhöggin

Svo virðist sem aðalástæðan fyrir því að dæma svo harkalega hafi verið að setja fordæmi svo að það séu minni líkur á því að aðrir geri eins og Ahmadi. Þá hafi aðrir íranskir tónlistarmenn tjáð sig um dóminn og þeirra á meðal sé söngkonan Googoosh.

„Megi þessir dimmu dagar taka enda og megi konur endurheimta frelsi til að velja hvernig þær lifa og klæðast og megi listræn tjáning blómstra á ný í okkar dýrmæta heimalandi,“ er haft eftir henni, sem er einnig í útlegð frá Íran, á Instagram.

Tónlistarmaðurinn Hossein Alizadeh hafi sagst vera „reiðubúinn að taka sjötíu svipuhögg í stað Parastoo Ahmadi“. Samkvæmt írönskum lögum, sem byggja á túlkun landsins á sjaríalögum, verða konur og stúlkur yfir kynþroskaaldri að hylja hár sitt með hijab-slæðu og klæðast síðum, víðum fötum til að fela líkamsvöxt sinn.

Myndbandið af söngatriði Ahmadi má sjá hér fyrir ofan.

Íran Tónlist Dómsmál

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