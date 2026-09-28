Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Samúel Karl Ólason skrifar 28. september 2026 15:23 Frá svæðinu nærri umræddri herstöð. AP/Alastair Grant Lögreglan í Bretlandi hefur sleppt úr haldi fimm mönnum sem grunaðir eru um að hafa brotið lög um sprengiefni og eru grunaðir um skipulagningu hryðjuverks. Mennirnir voru handteknir nærri stórri breskri herstöð á sunnudaginn en verður sleppt gegn tryggingu en yfirmaður hryðjuverkalögreglu Bretlands segir að þeir verði undir nánu eftirliti og takmarkanir settar á ferðir þeirra og samskipti við aðra. Andy Burnham, forsætisráðherra, sagði fyrr í dag að haldinn yrði ráðherrafundur um málið seinna í dag. Laurence Taylor, áðurnefndur yfirmaður hryðjuverkalögreglu Bretlands, sagði frá ákvörðuninni á blaðamannafundi í dag og ítrekaði hann að rannsókn málsins væri ekki lokið. Einnig hefur verið tilkynnt að íbúum þorpsins Whelford verði leyft að snúa aftur til síns heima en stór hluti þorpsins var rýmdur á sunnudaginn, eftir að mennirnir fimm voru handteknir, vegna gruns um að sprengjur væru í þremur sendiferðabílum sem þeir voru á. Taylor sagði að mennirnir væru enn til rannsóknar og sagðist meðvitaður um að litið væri til alþjóðlegra áhrifa sem málið sneri að. Meðal annars er verið að rannsaka hvort mennirnir hafi ætlað að fremja árás á herstöðina fyrir hönd klerkastjórnarinnar í Íran. Sjá einnig: Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Umrædd herstöð er notuð af breska flughernum en einnig þeim bandaríska. Þaðan hefur bandarískum sprengjuflugvélum verið flogið til árása í Íran á undanförnum mánuðum. Assistant Commissioner Laurence Taylor, head of Counter Terrorism Policing, says five men arrested in Gloucestershire yesterday on suspicion of terror offences have been released on bail.RAF Fairford latest: https://t.co/H5TEJjsCIm📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/Toaobo8Hcf— Sky News (@SkyNews) September 28, 2026 Mennirnir voru handteknir eftir að tilkynning barst frá bónda á svæðinu um grunsamlega menn á ferðinni á sendiferðabílum. Þá hafði bóndinn séð mennina í lambhúshettum við bílana og reyndu einhverjir þeirra að fela sig þegar hún ók fram hjá þeim. Enn hefur ekki verið staðfest að sprengjur hafi fundist á mönnunum eða í bílum þeirra. Það að þeim hafi verið sleppt úr haldi þykir gefa til kynna að svo hafi ekki verið. Engar sprengjur hafi verið í bílunum. Búið var að merkja bílana tilteknu fyrirtæki, en nafnið var rangt og rangur litur á merki fyrirtækisins. Blaðamaður BBC segir Breta víðsvegar um landið vera forviða yfir því að mönnunum hafi verið sleppt. Það sé engan veginn í takt við allan viðbúnaðinn á svæðinu við herstöðina og því að neyðarástandi hafi verið lýst yfir. Þá hafi embættismenn talað um það að komið hafi verið í veg fyrir hamfarir. Hann segir að eins og staðan sé núna hafi yfirvöld skilið Breta eftir með fleiri spurningar en svör. Taldi sig sjá fleiri menn BBC hefur eftir konunni sem sá mennina að hún sé handviss um að hún hafi séð fleiri en fimm menn. Þeir hafi ekki verið færri en átta og allt að tíu. Einhverjir þeirra hafi hlaupið út í skóg þegar þeir sáu hana. Sjá einnig: Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Hún segist hafa áhyggjur af því að þessir menn séu enn á vappi um svæðið og var undrandi á því að enginn hafi sett sig í samband við hana til að ræða betur við hana um hvað hún sá þarna um nóttina. Bretland England Bandaríkin Hryðjuverkastarfsemi Tengdar fréttir Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standi að baki meintum sprengjuáformum eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengiefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkurra mínútna fjarlægð frá herstöð Bandaríkjanna í Fairford í Gloucestershire í Bretlandi í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðina í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian. 28. september 2026 06:45 Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Donald Trump Bandaríkjaforseti segir mennina fimm sem handteknir voru nærri herflugstöðinni RAF Fairford í Englandi í nótt hafa ætlað að valda „miklum skaða“ á stöðinni. 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