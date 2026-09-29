Saksóknarar í Plymouth-sýslu í Bandaríkjunum hafa ekki ákveðið enn hvort þeir ætli að reyna að rétta aftur yfir. Clancy mætti í dag aftur í dómsal í fyrsta sinn síðan dómari sleit réttarhöldunum gegn henni án niðurstöðu þar sem kviðdómendur komust ekki að einróma niðurstöðu um það hvort hún væri sakhæf fyrir að myrða þrjú börn sín.
Lítið nýtt kom fram við þinghaldið í dag en báðar fylkingar lögðu fram ýmsar kröfur, sem dómarinn ætlar að svara þegar þau mæta næst í dómsal þann 2. nóvember. Á meðal þeirra er krafa verjanda Clancy um að dómarinn ákveði upp á sitt eindæmi að Clancy sé ekki sakhæf.
Undir lok þinghaldsins velti dómarinn vöngum yfir því hvenær ný réttarhöld gætu hafist en bæði verjandi Clancy og saksóknarar sögðu of snemmt að spá í slíkt. Fyrst þyrfti hann að úrskurða um kröfur þeirra.
Áhugasamir geta horft á þinghaldið hér.
Eftir þinghaldið í dag sagði Tim Cruz, saksóknari, við héraðsmiðilinn WBZ-TV að ekki væri búið að taka lokaákvörðun um það hvort rétta ætti aftur yfir Clancy.
Hann gaf þó til kynna að svo stæði til og sagði að gengið væru út frá því að ný réttarhöld myndu fara fram en nauðsynlegt væri að bíða eftir svörum dómarans við áðurnefndum kröfum.
Eins og frægt er var Clancy ákærð fyrir að myrða þrjú ung börn sín með því að kyrkja þau með æfingarteygjum í janúar 2023. Hún reyndi síðan að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð en lamaðist við það.
Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Hún hafði ítrekað leitað sér aðstoðar og skömmu fyrir morðin fór hún sjálfviljug á geðdeild.
Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin.
Málið gegn Clancy hefur verið mikið á milli tannanna á fólki vestanhafs. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð.
Ný réttarhöld gegn henni gætu reynst erfið vegna þeirrar athygli sem málið og kviðdómendur hafa fengið. Erfitt gæti reynst að finna kviðdómendur sem hafa ekki þegar tekið afstöðu um það hvort þeim finnist hún sakhæf eða ekki.
Nokkrir kostir eru í stöðunni, eftir að réttarhöldunum lauk án niðurstöðu. Saksóknarar gætu ákveðið að rétta aftur yfir Clancy og gera aðra tilraun til að reyna að fá hana sakfellda.
Þeir gætu reynt að gera samkomulag við hana og lögmann hennar eða þeir gætu jafnvel ákveðið að fella ákærurnar gegn henni niður.