Erlent

Fundu lúxusíbúð með golf­hermi innan veggja fangelsis

Bjarki Sigurðsson skrifar
Þeir fangar sem fengu að vera í íbúðinni lifðu greinilega aðeins betra lífi en þeir sem þurftu að halda áfram að dúsa í klefum sínum.
Þeir fangar sem fengu að vera í íbúðinni lifðu greinilega aðeins betra lífi en þeir sem þurftu að halda áfram að dúsa í klefum sínum.

Sex hafa verið sendir í leyfi eftir að lúxusíbúð fannst innan veggja fangelsis í Indónesíu. Talið er að fangar hafi búið í íbúðinni. Þar mátti meðal annars finna líkamsrækt og golfhermi. 

Fulltrúar frá embætti umboðsmanns Indónesíu fóru í óvænta skoðun í Cibinong-fangelsi í Bogor, nærri höfuðborginni Jakarta, á miðvikudag í síðustu viku. Þónokkrir þeirra glæpamanna sem fangelsið hýsir sitja inni fyrir spillingu. Þar fundust yfir tíu íbúðareiningar sem voru utan þess svæðis sem fangaklefarnir voru. 

Þar voru ísskápar, sjónvörp, sófar, borðstofur og loftkæling. Þá var þar líkamsrækt og unnið var að því að koma upp golfhermi. 

AP-fréttaveitan hefur eftir Syafrida Rachmawati Rasahan, fulltrúa umboðsmannsembættisins, að einhverjir fangar hefðu haft aðgang að svæðinu en aðrir ekki. Búið er að yfirheyra fjölda fólks vegna málsins og senda sex embættismenn í leyfi, þar á meðal fangelsisstjórann. 

Um árabil hefur fangelsiskerfið í Indónesíu verið harðlega gagnrýnt, meðal annars vegna þess hve yfirfull þau eru og hversu mikil spilling er þar inni. 

Indónesía

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