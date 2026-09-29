Fundu lúxusíbúð með golfhermi innan veggja fangelsis Bjarki Sigurðsson skrifar 29. september 2026 13:48 Þeir fangar sem fengu að vera í íbúðinni lifðu greinilega aðeins betra lífi en þeir sem þurftu að halda áfram að dúsa í klefum sínum. Sex hafa verið sendir í leyfi eftir að lúxusíbúð fannst innan veggja fangelsis í Indónesíu. Talið er að fangar hafi búið í íbúðinni. Þar mátti meðal annars finna líkamsrækt og golfhermi. Fulltrúar frá embætti umboðsmanns Indónesíu fóru í óvænta skoðun í Cibinong-fangelsi í Bogor, nærri höfuðborginni Jakarta, á miðvikudag í síðustu viku. Þónokkrir þeirra glæpamanna sem fangelsið hýsir sitja inni fyrir spillingu. Þar fundust yfir tíu íbúðareiningar sem voru utan þess svæðis sem fangaklefarnir voru. Þar voru ísskápar, sjónvörp, sófar, borðstofur og loftkæling. Þá var þar líkamsrækt og unnið var að því að koma upp golfhermi. AP-fréttaveitan hefur eftir Syafrida Rachmawati Rasahan, fulltrúa umboðsmannsembættisins, að einhverjir fangar hefðu haft aðgang að svæðinu en aðrir ekki. Búið er að yfirheyra fjölda fólks vegna málsins og senda sex embættismenn í leyfi, þar á meðal fangelsisstjórann. Um árabil hefur fangelsiskerfið í Indónesíu verið harðlega gagnrýnt, meðal annars vegna þess hve yfirfull þau eru og hversu mikil spilling er þar inni. Indónesía Mest lesið Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Möguleg tengsl við heilabilun Innlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Fleiri fréttir Enn lítið um svör í Englandi Fundu lúxusíbúð með golfhermi innan veggja fangelsis Síðustu hermennirnir fara frá Írak, aftur Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi „Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Kynna fyrsta „núllosunarsvæði“ Danmerkur Norlén tekinn aftur við og boðar formenn á fund Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Starship á sporbraut í fyrsta sinn Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Sjá meira